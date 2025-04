Gorla Maggiore celebra la Madonna di San Vitale tra fede, sport e attività per famiglie

A Gorla Maggiore, la prima domenica di maggio si rinnova un appuntamento molto sentito dalla comunità: la Festa della Madonna di San Vitale. L’edizione 2025, in programma domenica 4 maggio, prevede un ricco calendario di eventi che unisce spiritualità, benessere e momenti di condivisione per tutte le età.

Il cuore della celebrazione sarà come sempre il santuario di San Vitale, aperto al pubblico dalle ore 8 alle 21. La giornata inizierà alle 11 con la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, seguita nel pomeriggio, alle 14, dal tradizionale rito del bacio della reliquia. Alle 17 sarà recitato il Rosario proprio presso il santuario.

Accanto al programma religioso, non mancheranno proposte per famiglie e appassionati di attività all’aria aperta. Dalle 14 alle 17, l’area adiacente ospiterà animazioni e giochi per bambini, con la possibilità di gustare le specialità del bar dei campetti, aperto per l’occasione. Durante tutta la giornata saranno presenti bancarelle di hobbisti e stand delle associazioni locali.

Molto attesa anche la sezione dedicata al benessere, con tre appuntamenti di yoga guidati da Federica: alle ore 10 il “Morning yoga” per iniziare dolcemente la giornata, alle 15 la sessione “Yoga attivante” e alle 18 la pratica di respirazione “Pranayama”.

Infine, un momento speciale sarà riservato ai più piccoli con la gimkana ciclistica: ogni bambino dovrà presentarsi con la propria bicicletta e indossare il casco. L’attività, gratuita e rivolta ai bambini fino a 12 anni, prevede anche un gadget ricordo per tutti i partecipanti.

Con il patrocinio del Comune di Gorla Maggiore e l’impegno di numerose realtà locali, la festa si conferma una tradizione viva che unisce il sacro e il ludico in un’atmosfera di comunità e partecipazione.