Gorla Minore celebra l’80° anniversario della Liberazione con una giornata di memoria e partecipazione

In occasione dell’80° anniversario della Liberazione d’Italia, il Comune di Gorla Minore ha organizzato per venerdì 25 aprile 2025 una giornata ricca di appuntamenti commemorativi, coinvolgendo scuole, istituzioni e cittadini in un percorso di memoria condivisa.

La manifestazione inizierà alle ore 10.30 presso il Cippo di Via Garibaldi, simbolo locale della lotta per la libertà. Qui si terrà un incontro congiunto tra le amministrazioni comunali di Gorla Maggiore e Marnate, accompagnato dal discorso ufficiale dei sindaci e dalla benedizione del parroco.

Alle ore 11.00 prenderà il via il corteo, che attraverserà il paese fino alla lapide di Via Garibaldi, dove si terrà una sosta commemorativa alle 11.15. In questo momento, i giovani del Consiglio Comunale dei Ragazzi renderanno omaggio alle vittime della guerra con parole e gesti simbolici.

Alle 11.30, in Piazza XXV Aprile, si svolgerà un importante momento pubblico con l’intervento delle autorità civili e religiose. I ragazzi del CCR daranno lettura di riflessioni sul valore della libertà, seguiti dal rappresentante dell’ANPI e dal sindaco. La cerimonia sarà accompagnata dalle note musicali del Gruppo Amicizia.

Il programma si concluderà alle ore 16.00, con un concerto del Centro Musicale Carlo Ronzoni presso l’auditorium in piazza XXV Aprile, aperto a tutta la cittadinanza.

L’iniziativa, fortemente voluta dalla sindaca Fabiana Ermoni, sottolinea l’importanza della memoria storica e della partecipazione civica, in un momento cruciale per la riflessione sui valori della democrazia e della libertà.