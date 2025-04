Grande partecipazione alla prima Giornata Ecologica di Samarate: il sindaco rilancia l’invito per domenica 6 aprile

Domenica 30 marzo si è svolta a Samarate la prima delle due Giornate Ecologiche promosse dal Comune, un’iniziativa dedicata alla cura dell’ambiente e alla sensibilizzazione della cittadinanza. L’evento, che ha avuto luogo nella zona di Cascina Tangitt, ha visto la partecipazione di ben 50 volontari tra cittadini, associazioni e membri dell’amministrazione comunale.

«Sono molto soddisfatto della risposta della nostra comunità. La partecipazione attiva di tanti cittadini dimostra quanto Samarate tenga al proprio territorio e alla sua pulizia. Abbiamo raccolto una grande quantità di rifiuti di ogni genere, contribuendo a rendere più decoroso uno spazio che appartiene a tutti» ha commentato il sindaco Alessandro Ferrazzi.

Visto il successo della prima giornata, il Comune rinnova l’invito alla cittadinanza per il secondo appuntamento, previsto per domenica 6 aprile a Cascina Costa. Il ritrovo sarà alle ore 9,30 al Parco Primerano e, come nella prima giornata, il sindaco assicura «non serve portare nulla da casa, forniremo noi ai volontari guanti, sacchi, pettorine e pinze per la raccolta».

Anche l’assessora Cristiana Zocchi ha voluto sottolineare l’importanza dell’iniziativa, invitando nuovamente il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze a partecipare: «La loro presenza è fondamentale, rappresentano il futuro della nostra città. Uno dei loro obiettivi è una Samarate più pulita, questa è l’occasione giusta per iniziare a realizzare il proposito».

Per ringraziare tutti i partecipanti, al termine della giornata è previsto un rinfresco. L’invito è rivolto a tutti i cittadini e alle associazioni: un piccolo gesto per un grande cambiamento.