Nella città di Somma, all’Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci, sabato 12 aprile è sceso in campo il mondo: un tripudio di colori, sapori, emozioni.

Galleria fotografica Grande successo a Somma Lombardo per la 10a edizione della Festa dell’Intercultura 4 di 9

C’erano i bambini, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, c’erano i ragazzi della scuola secondaria, c’erano gli insegnanti, i genitori, persino i nonni: un vero e proprio lavoro di squadra, per riempire di colore e culture un pomeriggio speciale. Presenti la Dirigente Scolastica, dott.ssa Barbara Pellegatta, la Referente Intercultura dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, prof.ssa Lelia Mazzotta Natale, il Sindaco dott. Stefano Bellaria, e l’Assessore all’Istruzione dott.ssa Valenti Donata.

Prima le coreografie e le danze dei bambini e dei ragazzi, poi quelle dei genitori in abito tipico, quindi l’apertura degli stand dal mondo : Marocco, Senegal, Repubblica Dominicana, Perù, Romania, Cina, Italia, Pakistan, Bolivia, Albania, Germania: in ogni stand, abiti e oggetti della tradizione, cibi e piatti tipici: impossibile resistere ai mille sapori e ai mille colori!

Tanta la cura posta negli allestimenti e tanto l’impegno profuso per far conoscere le proprie tradizioni e la propria cultura, per creare inter-cultura.

Nel corso del pomeriggio, il CCRR (Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze), guidato dalla prof.ssa Rotunno, ha svelato la targa offerta dall’Amministrazione Comunale con il nome della scuola secondaria di primo grado, e dell’intero Istituto Giorgia Viscomi, l’infaticabile Sindaco dei Ragazzi e delle Ragazze, ha ricordato il genio di Leonardo da Vinci, affiancata dal Sindaco della Città, Stefano Bellaria.

Un pomeriggio all’insegna del rispetto, dell’impegno civico, della collaborazione, della ricchezza interculturale, reso possibile dal coordinamento della Referente Intercultura dell’istituto, ins. Claudia Lovaglio e dalla collaborazione di Scuola, Amministrazione , Associazione Genitori OdV e genitori comuni con la voglia di lavorare insieme per far conoscere e farsi conoscere.

Un pomeriggio di intrecci e incontri, per sottolineare come il mondo sia ormai dentro le nostre città, dentro le nostre scuole: una ricchezza da valorizzare, un valore da riscoprire.