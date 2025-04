Grande Successo per la terza edizione del “Giro del Picuz“ a Sangiano

Nonostante la leggera pioggia che ha caratterizzato la mattinata, il Giro del Picuz ha registrato un grande successo, con la partecipazione di atleti da tutta la provincia di Varese e oltre. La III edizione della manifestazione, che ha ospitato il Campionato Provinciale di Corsa in Montagna FIDAL Varese, è stata organizzata da Vittorio Ciresa e Atletica 3V. L’entusiasmo dei partecipanti e il calore del pubblico non sono stati minimamente scalfiti dalle condizioni meteo, confermando che lo spirito sportivo è sempre più forte

La manifestazione ha visto la partecipazione anche di numerose società sportive provenienti da fuori provincia, tra cui quelle di Brescia e Bergamo, confermando l’attrattiva crescente dell’evento a livello regionale. Il vincitore assoluto di questa edizione è stato Tiziano Santaterra, atleta dell’Atletica 3V, che ha trionfato sul difficile e suggestivo percorso di 7,3 km, aggiudicandosi il titolo di Campione Provinciale di Corsa in Montagna Master FIDAL Varese. Tra le donne, Barbara Cassola ha conquistato il primo posto, laureandosi campionessa provinciale. Un percorso emozionante e un’atmosfera di festa Nonostante la pioggia, il Giro del Picuz ha offerto ai partecipanti un tracciato che ha attraversato i bellissimi sentieri di Sangiano, regalando panorami mozzafiato sul Lago Maggiore e sulle montagne circostanti.

Il sindaco di Sangiano, Matteo Marchesi, ha ringraziato pubblicamente Vittorio Ciresa e tutta Atletica 3V per l’ottima organizzazione della manifestazione. In particolare, ha sottolineato l’impegno nel garantire un percorso pulito, sicuro e ben segnalato, con cartellonistica chiara e indicazioni precise per gli atleti. «Un evento ben organizzato e di alta qualità come il Giro del Picuz non solo promuove il nostro territorio, ma è anche una vetrina per la nostra comunità. Siamo orgogliosi di avere un evento come questo che valorizza il nostro paese e lo sport all’aperto».

Il sindaco ha inoltre voluto esprimere il suo ringraziamento alla Protezione Civile per il loro aiuto fattivo durante la manifestazione e alla Polizia Locale di Sangiano per il supporto nelle operazioni di sicurezza e viabilità, fondamentali per il buon svolgimento dell’evento. Spiega Vittorio Ciresa, uno degli organizzatori: «Siamo entusiasti del successo di questa III edizione. Nonostante la leggera pioggia, l’entusiasmo dei partecipanti è stato incredibile. È stato un piacere vedere così tanti atleti, provenienti anche da fuori provincia, impegnarsi in una gara che valorizza il nostro territorio e promuove la corsa in montagna. La partecipazione di società sportive da Brescia e Bergamo dimostra come il Giro del Picuz stia diventando un evento sempre più importante a livello regionale».

Un grazie speciale da parte degli organizzatori va a tutti gli sponsor, ai volontari e a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa edizione. Un sentito ringraziamento anche a tutti gli atleti e al pubblico che, nonostante la pioggia, hanno reso speciale questa giornata di sport. Con il successo di quest’edizione, l’organizzazione guarda già alla IV edizione del Giro del Picuz, che si terrà nel 2026, pronta a regalare nuove emozioni e sfide agli appassionati di corsa in montagna.