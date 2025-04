Grazie agli studenti del liceo Tosi di Busto Arsizio il Parco delle Roggie avrà la sua finestra sul mondo

È stato un lavoro lungo tre anni che è culminato con la presentazione di un sito che sarà prossimamente online il pcto degli studenti della 5°L del liceo scientifico Tosi che in questi tre anni hanno collaborato insieme a Legambiente Busto Arsizio per mappare e rilanciare un’area verde poco conosciuta ma di grande valore botanico e storico, il Parco delle Roggie che si estende tra i comuni di Busto Arsizio, Magnago, Dairago e Arconate.

L’estensione del parco è di 513 ettari ed è situato nella porzione nord-occidentale della Città Metropolitana di Milano, nel contesto dell’alta pianura asciutta, adiacente al Parco Regionale della Valle del Ticino, ricoperto per la maggior parte della sua estensione da boschi.

I ragazzi del liceo Tosi hanno percorso l’area in lungo e in largo, hanno ricostruito la storia di questi luoghi, ne hanno mappato i sentieri e creato un itinerario culturale che tocca i tre comuni e le rispettive chiese la chiesa della Madonna Nascente di Arconate, la chiesa di Madonna in Campagna a Dairago e la chiesetta di Santo Stefano a Bienate), hanno classificato le specie vegetali (più di 40) e hanno organizzato tutti i contenuti creati in un sito internet suddiviso in diversi settori.

Come ha sottolineato la dirigente scolastica Fabiana Ginesi «questi ragazzi sono la dimostrazione che questa generazione, spesso bistrattata, ha un potenziale enorme e che la tecnologia correttamente usata può mettere a disposizione di tutti informazioni che migliorano la vita delle persone».

Come hanno spiegato i vari capi-gruppo del progetto il sito è stato costruito per dare una visione d’insieme, una visione storica con tanto di linee del tempo, una visione ambientale e una turistica di un luogo che nei secoli ha mantenuto la sua natura nonostante sia stato messo a dura prova dalle attività umane (è proprio dietro l’impianto di termovalorizzazione di Neutalia e alcune strade vengono usate come discarica abusiva da alcuni).

Per loro sono arrivati i complimenti e i ringraziamenti della presidente di Legambiente BustoVerde Paola Gandini che ha sottolineato anche la collaborazione messa in campo da varie figure esterne alla scuola. Alla presentazione erano presenti anche alcuni rappresentanti dei comuni sui quali si estende il parco che sono rimasti ammirati dall’importante lavoro svolto dagli studenti.

Ora il Parco delle Roggie ha anche un sito e una finestra aperta sul mondo per farsi conoscere, visitare e, si spera, valorizzare.