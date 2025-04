Gru in via Roma, traffico difficoltoso in centro a Gallarate

Ancora una mattina di traffico difficoltoso, a Gallarate, a causa di interventi che hanno limitato il passaggio su una via: nello specifico la presenza di una gru su sede stradale ha imposto il senso unico alternato in via Roma, tra piazza Risorgimento e il Sempione.

Inevitabili i rallentamenti e la formazione di code in ingresso su via Roma, dalle due direzioni.

Settimana scorsa il traffico era stato problematico nella zona di Corso Sempione-quartiere Liberty, per la chiusura di un tratto di via Arnaldo da Brescia per lavori su uno stabile.