“Guardiamoci intorno”: dopo gli incontri in aula, al via le “passeggiate guidate” per scoprire Bizzozero

Dopo i primi tre appuntamenti “in aula”, l’iniziativa “Guardiamoci intorno“, promossa da Circolobizzozero e VareseNews con il patrocinio del Consiglio di Quartiere 11, entra ora nella sua fase più dinamica. Sono infatti in programma tre uscite sul territorio per osservare dal vivo quanto spiegato nei precedenti incontri.

Il primo appuntamento con le escursioni è fissato per sabato 5 aprile alle 14:30, con ritrovo al parco Cambiasi del Circolobizzozero, in via Monte Generoso.

Da qui, sotto la guida di Bruno Dalla Valle, già protagonista degli incontri serali, i partecipanti percorreranno le strade del centro storico del rione per coglierne dettagli e peculiarità, spesso sotto gli occhi di tutti, ma non sempre notati. Durante la passeggiata, si farà anche un tuffo nel passato, rievocando la vita quotidiana a Bizzozero tra 40 e 60 anni fa. Se già durante le serate tenutesi presso il Circolo l’interazione tra relatori e pubblico è stata intensa, le uscite promettono un’esperienza ancora più coinvolgente: la possibilità di osservare direttamente gli elementi discussi e il contatto diretto tra guida e partecipanti renderanno queste escursioni un’opportunità di scoperta e confronto.

Per prepararsi all’appuntamento, è possibile rivedere il video della prima serata, tenutasi il 24 gennaio e dedicata agli spazi residenziali della Bizzozero storica.

Dopo l’uscita del 5 aprile, il programma prevede altri due appuntamenti: Sabato 17 maggio la visita ai siti industriali di Bizzozero e sabato 21 giugno una passeggiata tra le aree verdi della zona. Come per gli incontri serali, anche la partecipazione alle uscite sul territorio è aperta a tutti e gratuita. Per maggiori informazioni e aggiornamenti, è possibile scrivere a circolobizzozero@gmail.com o visitare i siti www.varesenews.ite www.bizzozero.net.