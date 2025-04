“Ho preso la bicicletta e sono partita all’insegna della totale incoscienza”, il racconto di Monica Nanetti a Materia

«Fino a otto anni fa non avevo la minima idea di che cosa fosse un viaggio lento, ho sempre viaggiato principalmente per lavoro. Tutto è iniziato quando ho deciso di fare la Via Francigena: erano quarantacinque tappe e non avevo il tempo di farle tutte a piedi, così ho preso la bicicletta e sono partita all’insegna della totale incoscienza», così ha aperto l’incontro Monica Nanetti, ospite a Materia per una serata dedicata alla scoperta del territorio attraverso il turismo lento.

Come da calendario, il lunedì a Materia Spazio Libero è riservato ai cammini e ai viaggi, e a fare da protagonista nella serata di lunedì 28 aprile è stato il turismo lento, con un particolare riferimento al viaggio in bicicletta.

A condurre Marco Giovannelli, direttore di VareseNews, che dopo i saluti iniziali ha presentato Monica Nanetti, che ha raccontato com’è nata la passione del viaggio in bici: «Io pensavo che queste cose potessero essere riservate ad atleti, ma quando invece ho scoperto che era alla portata di tutti, ho capito che non è tanto importante la distanza ma l’esperienza che si vive».

Durante l’incontro si è parlato anche del recente progetto Ciclovie d’Italia, editore Terre di Mezzo, dove all’interno sono presenti più di un centinaio di storie e itinerari. «Il progetto è stata la parte più difficile di tutto, non avevamo idea di quello che avremmo trovato nonostante siano anni che viaggio in Italia», ha aggiunto Nanetti.

Ma non si tratta solo di distanza e tracciato, ma soprattutto di come si vive un’esperienza, come sottolinea Monica Nanetti: «Quando rallenti capisci che ciò che stai facendo prende una piega differente e anche pochi chilometri diventano un’opportunità».