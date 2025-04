I cardiologi di Niguarda impegnati negli ospedali di Gallarate e Saronno fino a fine anno

L’ospedale di Niguarda di Milano in soccorso dell’Asst Valle Olona per i servizi di cardiologia.

La mancanza strutturale di personale specializzato nei due presidi di Gallarate e di Saronno ha indotto la direzione a rivolgersi alla vicina Sette Laghi, individuata quale Hub, per ottenere prestazioni di cardiologia. La mancata risposta dell’azienda ospedaliera di Varese ha costretto la DG Bianchi a cercare specialisti in altre realtà ospedaliere.

La richiesta di potenziamento, arrivata dai Direttori delle SS.CC. di Cardiologia dei Presidi Ospedalieri di Gallarate e di Saronno, ha trovato risposta dalla direzione di Niguarda.

La stipula della convenzione risale al 31 gennaio scorso e aveva durata di due mesi. Il 15 aprile, però, si è rinnovato l’accordo per poter disporre di una media di 18 turni al mese di 12 ore fino a fine 2025.

Il supporto esterno si è rivelato necessario per “ non interrompere un pubblico servizio essenziale all’utenza, nonché al mantenimento della proficua collaborazione tra enti in termini di economicità del sistema regionale”.