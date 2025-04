I Federalisti Europei alla manifestazione di Gallarate sabato: “No alle decisioni centralizzate”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Movimento Federalista-Sezione di Gallarate, in merito al doppio corteo previsto sabato 12 aprile a Gallarate (nella foto di apertura dell’articolo: la manifestazione di settembre 2024 per il bosco di via Curtatone)

Manifestazione del 12 Aprile a Gallarate indetta dai Comitati per difendere l’ambiente, l’ospedale

e la nostra salute.

Ciò che nasce storto, difficilmente si raddrizza.

La vicenda dell’Ospedale unico Busto/Gallarate mostra continue sorprese, in negativo: numero ridotto di posti-letto rispetto agli attuali, allungamento dei tempi di attuazione, totale incertezza per ospedali e case di comunità. Una sola cosa resta certa: la salute pubblica dei cittadini può attendere, con infinite liste d’attesa, visite specialistiche a decine e decine di chilometri di distanza. Dunque prospettive ancor più rosee per la sanità privata.

A decidere sulla salute dei cittadini di Busto Arsizio e di Gallarate è la Regione Lombardia che finanzia il progetto, non i Comuni di Busto Arsizio e Gallarate, che si adeguano.

Anche la vicenda della “battaglia di via Curtatone” (azzeramento di quattro scuole nei quartieri di Cajello e Cascinetta a Gallarate per far posto ad una nuova scuola là dove c’era prima un bosco) riproduce lo stesso schema: a decidere è sempre la Regione che finanzia il progetto, al Comune non resta che adeguarsi.

Siamo in presenza di una centralizzazione del potere e delle risorse nella Regione Lombardia. È questa l’autonomia regionale di cui si va parlando?

Il Movimento Federalista Europeo – sezione di Gallarate – constata che i cittadini sono ormai privati del potere di decidere sui loro bisogni essenziali a livello locale (salute e istruzione) ed afferma che serve una radicale riforma istituzionale che restituisca ai cittadini partecipazione, potere e democrazia, con:

– Consigli elettivi di quartiere, con un proprio bilancio

– Autonomia fiscale per i Comuni

– Sussidiarietà verticale e capacità fiscale a ogni livello di governo: Quartiere, Comune, un nuove Ente sovracomunale, Regione.

Le città costituiscono l’ossatura della transizione energetica perché devono assicurare anche coesione sociale e territoriale. Non possono, dunque, essere bypassate da un sistema istituzionale che centralizza sulla Regione tutti i poteri e tutte le risorse (dello Stato e dell’Europa).

La città di Gallarate è centro economico, logistico e strategico di un’importante area europea di sviluppo.

Deve avere il potere di progettare autonomamente, assieme alle altre città vicine, il proprio futuro di città lombarda, italiana ed europea!

Movimento Federalista Europeo

Sezione di Gallarate

8 Aprile 2025