I Gorillas under 15 partono forte nel campionato nazionale di flag

Bella prestazione per i giovani Gorillas Varese Under 15 nel raggruppamento di Vimodrone del Campionato Nazionale di Flag Football, la disciplina propedeutica al football americano che si gioca senza placcaggi, sostituiti dal “furto” di un fazzoletto (flag) che ogni giocatore ha sulla schiena.

I ragazzi di coach Will Gaines, il tecnico USA che dirige anche la squadra senior, hanno mostrato cuore, grinta e talento in un weekend di fori emozioni. Nel primo incontro, i Gorillas – affiliati alla Uisp – hanno sfidato i Daemons Cernusco, lottando punto su punto e crescendo nel corso della gara. Nonostante una sconfitta di misura, la squadra ha dimostrato carattere e capacità di imparare rapidamente dagli errori.

L’evoluzione è stata subito evidente nella seconda partita, un’autentica battaglia contro i padroni di casa e campioni in carica Rams Milano. Una gara al cardiopalma, giocata con intensità e determinazione, che i giovani Gorillas hanno portato a casa con un solo punto di vantaggio. Un successo che premia il grande lavoro svolto dentro e fuori dal campo.

Protagonisti della giornata i due quarterback, Daniele Matera e Carlos Viale, che si sono alternati magistralmente in cabina di regia, guidando l’attacco con lucidità e precisione. Straordinario anche il contributo dell’esordiente Lorenzo Rossi, capace di farsi valere su entrambi i lati del campo, mentre il “veterano” Elia Liguori ha messo in mostra le sue qualità, dando sicurezza alla squadra nei momenti cruciali. Grande soddisfazione per coach Will Gaines, che ha lavorato intensamente sulla preparazione atletica e tecnica dei ragazzi, supportato dagli assistenti Luca Matera e Ettore Valiani. Il risultato è una squadra compatta, capace di affrontare le difficoltà con determinazione e voglia di vincere.

Ora l’appuntamento è fissato per il 13 aprile, quando i piccoli Gorillas torneranno in campo davanti al proprio pubblico al Jungle Field di Varese. Sarà un’occasione imperdibile per sostenere questi giovani talenti, che stanno dimostrando di avere tutto il potenziale per essere protagonisti nel campionato nazionale.