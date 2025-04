I Mazziniani di Varese e il 25 Aprile: “La nostra Costituzione è radicalmente antifascista”

«A 80 anni dalla Liberazione dal nazifascismo ribadiamo con forza la nostra adesione agli ideali di libertà e di democrazia così chiaramente racchiusi in un’unica parola: antifascismo. Una parola così facile da attualizzare nella vita quotidiana per chi in quegli ideali si riconosce eppure così difficile anche solo da pronunciare per chi ancora non ha saputo fare i conti con il nostro passato».

Lo afferma Leonardo Tomassoni presidente della Associazione Mazzinianna italiana sez. “Giovanni Bertolè Viale – Varese.

«Crediamo che festeggiare il 25 Aprile sia un doveroso ringraziamento a chi, in anni lontani, ha sacrificato la propria vita per regalarci una libertà che abbiamo il dovere di difendere ogni giorno con il nostro impegno civile. La nostra Costituzione non è “moderatamente” antifascista, è radicalmente antifascista».