I talenti come strumenti di pace sociale, se ne parla alla Welfare Week di Tradate con Maria Letizia Borgia

Un approccio originale e profondo alla costruzione della pace sociale sarà al centro della conferenza in programma sabato 12 aprile alle 20,30 a Villa Truffini a Tradate, nell’ambito della Welfare Week 2025.

Promossa e guidata da Maria Letizia Borgia (nella foto) scrittrice, disegnatrice, consulente aziendale e ideatrice del metodo “MLBsystem – Algoritmo anticrisi”, l’iniziativa si inserisce nel percorso avviato con il progetto “M.A.T.A. – Mettici Azioni Talenti ed Attitudini”, che punta a valorizzare i talenti individuali come leve concrete per costruire relazioni sostenibili e contribuire a una società più armoniosa.

Attraverso le sue opere – tra cui il fumetto interattivo Mata e i libri “Il viaggio di Penelope” e “Già non mi piacevate prima” (Edizioni WE) – Maria Letizia Borgia esplora il legame tra attitudini personali, sostenibilità relazionale e prevenzione del conflitto, sostenendo che i talenti inutilizzati possono trasformarsi in pressioni interiori o in vere e proprie “invasioni” delle vite altrui, generando relazioni disfunzionali e pericolose.

Il cuore della sua riflessione risiede nel concetto di “pace positiva”: una condizione non solo auspicabile, ma concretamente realizzabile attraverso la consapevolezza delle proprie capacità e il rispetto di quelle altrui. Secondo Borgia, la differenza tra talento e attitudine è fondamentale: mentre il primo rappresenta una potenzialità teorica, l’attitudine è la sua concretizzazione in azioni. Coltivare le attitudini, quindi, significa investire nella costruzione di relazioni sane, evitare dinamiche di conflitto e contribuire attivamente alla bellezza sociale.

Durante l’incontro si parlerà anche delle ricerche ventennali di Maria Letizia Borgia, che hanno portato all’individuazione di quelli che definisce “Dati Notificanti Attitudini” (DNA), alla base di diversi profili comportamentali. Una scoperta che evidenzia come l’energia dei talenti, se non adeguatamente incanalata, possa sfociare in comportamenti disfunzionali come aggressività, bullismo o prepotenza, spesso latenti e imprevedibili.

L’iniziativa è sostenuta da diverse realtà associative, tra cui Tra Parentesi aps, e si propone come un invito concreto a sviluppare una cittadinanza attiva e consapevole, capace di trasformare il potenziale individuale in benessere collettivo.

La conferenza si rivolge a un pubblico trasversale: educatori, genitori, studenti, professionisti e tutti coloro interessati a comprendere come i talenti, se ben orientati, possano diventare un autentico strumento di pace interiore e sociale.

Ingresso libero.

Qui la locandina della serata