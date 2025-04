I voti del Varese: Priola muro difensivo, il tridente non punge

VARESE – CAIRESE 0-0 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 6: Una parata nel primo tempo, poi un paio di uscite alte per dare sicurezza alla difesa

VITOFRANCESCO 6: Tanti cross pericolosi che i compagni non sfruttano. Su corsa e impegno ci ripetiamo perché quelli non mancano mai

PRIOLA 6,5: Anche oggi il migliore dei biancorossi, sempre attento e puntuale in chiusura anche contro avversari più veloci di lui

MIKHAYLOVSKIY 6: Un solo errore, quando si fa rubare palla da Biancheri nella ripresa. Poi una partita solida

PICCIOLI 5,5: Benino ma non abbastanza. Qualche buona cosa nel primo tempo ma perde mordente con l’avanzare dei minuti

Ferrieri 6: Entra bene con qualche buono spunto in fascia e un buon atteggiamento generale

DAQOUNE 5,5: Lotta in mezzo al campo ma anche oggi sono diversi i passaggi sbagliati e che avrebbero meritato miglior trattamento

D’IGLIO 5,5: Qualche buona giocata, un paio di lanci precisi, ma servirebbe maggior personalità da parte sua nel far girare al meglio la squadra

Marangon 5,5: Entra ma non riesce a incidere

MALINVERNO 5,5: Sbaglia qualche pallone di troppo e non aiuta la squadra a costruire in attacco. Esce all’intervallo

De Angelis 6: Si fa notare per voglia di combattere ma anche lui pecca di qualità nelle scelte in attacco

MACCIONI 5,5: Vederlo giocare, quando la giocata gli riesce, è un piacere. Poi però quando sbaglia si innervosisce e perde la bussola. Deve trovare equilibrio perché le capacità non gli mancano

BANFI 5,5: Ci prova da fuori a più riprese ma non becca mai il bersaglio. In fase di costruzione finisce spesso per fare troppi tocchi e rallentare l’azione

BARZOTTI 5,5: È quello che ha le occasioni migliori ma allo stesso tempo le spreca. Prima non riesce a battere in uscita Cangare a inizio ripresa, poi non ci mette abbastanza forza in girata. Peccato perché dei tre attaccanti è quello che ha convinto di più