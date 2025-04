Idea Futuro sogna Milano: “Saronno nella Città Metropolitana? È il momento di pensarci davvero!”

Idea Futuro, la lista civica che sostiene Novella Ciceroni, candidata sindaca di Obiettivo Saronno, rilancia l’idea di abbandonare la provincia di Varese per portare Saronno nell’ambito della Città Metropolitana di Milano.

«Saronno è una città viva, ricca di energie e di giovani talenti che ogni giorno costruiscono ponti tra il nostro territorio e quello di Milano. rilanciamo ora una proposta concreta e ambiziosa: avviare subito un confronto serio sull’ingresso di Saronno nella Città Metropolitana di Milano. Non è un’idea astratta, ma una scelta di futuro per chi studia, lavora o fa stage tra le nostre strade e quelle milanesi», spiegano i una nota i responsabili della civica.

«Già nel 2020 Obiettivo Saronno aveva acceso il dibattito su questo punto. Oggi, a cinque anni di distanza, quel sogno è più attuale che mai. Immaginate: trasporti integrati STIBM, con biglietti unici per muoversi da casa all’università o al lavoro; ecosistema di innovazione, dove startup e spazi di coworking nascono e crescono, dando opportunità concrete a chi non vuole lasciare Saronno; mobilità dolce, spazi pubblici riqualificati, digitalizzazione e politiche ambientali: non più solo slogan, ma azioni reali. E poi accesso a bandi e finanziamenti oggi preclusi nella provincia di Varese, per portare risorse e progetti direttamente nella nostra città», dice Idea Futuro.

«Serve una visione politica che non abbia paura di osare, in grado di collegare Saronno alla metropoli a cui apparteniamo di fatto – conclude Idea Futuro – La procedura è chiara: domanda alla Regione e referendum in sei mesi. Noi siamo pronti».