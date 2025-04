Identificato il ladro che ha rubato un pick-up alla Protezione Civile di Cavaria con Premezzo

È stato identificato il ladro che ha rubato (e poi abbandonato) un pick-up alla Protezione Civile di Cavaria con Premezzo, domenica notte.

«Le nostre telecamere sono riuscite a riprenderlo, in più punti» dice con soddisfazione l‘assessore alla sicurezza Diego Bonutto, rimarcando la dotazione di «più di 100 telecamere» nel paese (anzi: doppio paese, Cavaria e Premezzo).

L’autore del furto è stato ripreso anche quando, la sera successiva, è entrato nei locali dell’oratorio a Premezzo, facendo danni.

L’indagine sugli episodi è ora nelle mani dei Carabinieri della Compagnia d Busto Arsizio, competenti per territorio.

Il pick up era stato ritrovato poche ore dopo il furto, per fortuna non danneggiato.

«Ma il furto avrebbe potuto creare un notevole danno al nostro gruppo comunale», sottolinea Bonutto.