“Identità e personalità”: le armi del Varese per fare lo sgambetto al Bra campione

È stato un fine settimana di grandi emozioni sia per Varese sia soprattutto per il Bra. Se ai piedi del Sacro Monte c’è stato l’addio di Roberto Floris seguito dalla vittoria sul Chisola, la vittoria di Imperia ha permesso ai piemontesi di conquistare matematicamente la promozione in Serie C. Le due squadre si troveranno di fronte giovedì 17 aprile (ore 15) allo stadio “Bravi” di Bra per una sfida che, almeno in casa varesina, ci si aspettava potesse avere molto più valore.

Gli ultimi mesi biancorossi però sono stati sotto le aspettative e così il Varese sarà ospite della squadra che ha meritatamente già conquistato il primo posto del Girone A, lasciando tutte le concorrenti a bocca asciutta.

Il primo passo di Alessandro Unghero sulla panchina varesina è coinciso con la vittoria sul Chisola e ora il tecnico promosso dalla Juniores spera di ripetersi anche in casa della capolista: «Sono stati i primi due giorni utili per allenarci e per me sono stati importanti. La vittoria di sabato ha fatto molto bene a tutti e da questa dobbiamo prendere lo slancio per andare ad affrontare una bellissima partita, per noi importante per il nostro percorso. Sicuramente troveremo un ambiente euforico contro una squadra che gioca a memoria, ma i grimaldelli saranno l’ identità, la personalità e la voglia di andare a fare una partita da Varese. L’abbraccio di sabato rappresenta la voglia del gruppo di compattarsi per andare a prendere i playoff e puntare a vincerli. Sarà questa la spinta in più».



Diversi gli ex in campo: Elios Minaj veste la maglia giallorossa, mentre da Varese si contano Lorenzo Piras e Zakaria Daqoune. A disposizione ci saranno solo loro, perché Luca Marchisone e Paolo Ropolo sono fermi a causa di problemi muscolare, così come mancheranno Paolo Valagussa, anche lui alle prese con noie fisiche, e gli squalificati Giuseppe D’Iglio e Matteo Maccioni. Uomini praticamente contati per mister Unghero, che però punta più sull’aspetto mentale rispetto a quello tecnico-tattico.

DIRETTAVN

La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.