Il 21enne accusato di violenza sessuale su minore a Busto Arsizio al giudice: “Era consenziente”

È stato interrogato questa mattina, mercoledì, dal giudice per le indagini preliminari di Busto Arsizio Veronica Giacoia, il 21enne egiziano arrestato lunedì sera mentre si accaniva sulla povera ragazza di 14 anni dopo averla costretta a bere vodka e violentata in un’area abbandonata di via Vercelli a Busto Arsizio.

Il giovane, assistito dall’avvocato Antonio Rullo, ha risposto alle domande sostenendo che la ragazza fosse consenziente e che i due si frequentavano da circa un mese. Una versione che però non coincide con il fatto che sono state proprio le urla della ragazza ad allertare una residente delle case vicine che ha poi chiamato il 112.

Gli stessi agenti della Polizia Locale l’hanno visto mentre strattonava la ragazza terrorizzata e ha opposto resistenza anche nei loro confronti. Inoltre la ragazza è stata visitata in ospedale dove le sono state riscontrate numerose ferite su varie parti del corpo, oltre che nelle parti intime.

Il 21enne ha anche dichiarato di essere in Italia da quando era minorenne e di essere giunto nel nostro Paese senza famiglia. Quando ha raggiunto la maggiore età è uscito dalla comunità per minori dove era ospitato e avrebbe iniziato a vivere senza una fissa dimora, gravitando poi su Rozzano. Al giudice ha anche detto di non avere precedenti specifici.

Nel pomeriggio è arrivata poi la decisione di confermare la misura della custodia cautelare in carcere per l’aggressore per il quale sussiste concretamente il pericolo di reiterazione del reato. Il legale si è riservato nuove iniziative difensive a tutela del proprio assistito.

Nel frattempo nella mattinata di oggi, il sindaco di Busto Arsizio Emanuele Antonelli ha fatto visita alla vittima in ospedale che proprio oggi ha compiuto il suo quindicesimo compleanno.