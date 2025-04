Il “25 aprile” a Gallarate: un incontro all’Università del Melo

Appuntamento con la storia alla Università del Melo di via Magenta 3 a Gallarate. Giovedì 10 aprile, in occasione dell’80° anniversario della “Liberazione”, sarà ospite il divulgatore di storia Angelo Bruno Protasoni, che parlerà di ciò che successe nella storica giornata del 25 aprile 1945 nella città di Gallarate.

Durante l’incontro si parlerà di quanto successo in città in quelle concitate ore del 25 aprile: dall’assedio della scuola Ponti a quanto avvenuto presso l’ex “Casermone” fino alla “presa” della Casa del Fascio (Palazzo Minoletti). Nel corso dell’appuntamento ci sarà anche un approfondimento sul carattere composito delle forze della Resistenza presenti in città e di quanto successe nei giorni successivi alla “Liberazione”.

Come di consueto, l’incontro si svolgerà nella Sala Planet Soul della Università del Melo dalle ore 15.15. L’ingresso è libero per chiunque fosse interessato, come del resto è libera la partecipazione a tutte le iniziative ed incontri che l’Università del Melo organizza nell’ambito dei “Giovedì dell’UDM”. L’incontro rientra nel progetto “Bel come ‘n pomm”, realizzato con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto Ente Filantropico.

Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla segreteria Udm (0331.708.224 – Udm@melo.it) dalle 14.30 alle 17.30, aperta dal lunedì al venerdì e sita in Via Magenta 3 a Gallarate.