Il 6 aprile 2025 giornata ecologica di Primavera a Cocquio Trevisago

Un’importante iniziativa ecologica coinvolgerà i cittadini di Cocquio Trevisago domenica 6 aprile 2025. L’evento, organizzato da Primavera Cocquio, è aperto a tutta la comunità con l’obiettivo di ripulire il territorio comunale dai rifiuti abbandonati e sensibilizzare sull’importanza della tutela ambientale.

Sarà un’occasione per unire forze e impegno civico in un’azione concreta a favore del territorio, promuovendo il rispetto per la natura e il senso di appartenenza alla propria comunità.

Chiunque voglia partecipare attivamente può inviare una mail a primaveracocquio@gmail.com per ricevere tutte le informazioni organizzative.

«Un piccolo gesto può fare la differenza: il 6 aprile prendiamoci cura del nostro paese!», spiegano gli organizzatori.

L’appuntamento è per domenica 6 aprile alle 14:00 davanti all’Asilo Tagliabò di Sant’Andrea.

«Munitevi di pettorina fluorescente, guanti, pinze e sacchi: ci si dividerà in gruppi e si partirà a piedi alla volta delle frazioni di S.Andrea, Torre, Intelo e San Bartolomeo».

«L’obiettivo è ripulire il territorio comunale dai rifiuti abbandonati e conoscere il gruppo di minoranza Primavera Cocquio, se non ci siamo ancora incontrati di persona», concludono gli organzzatori.

