Il Baff 2025 prosegue con ospiti d’eccezione: atteso Giuseppe Tornatore per un incontro con il pubblico

Il Busto Arsizio Film Festival continua a offrire al suo pubblico una proposta ricca di appuntamenti, anteprime e ospiti prestigiosi. Tra i protagonisti delle prossime giornate spicca il premio Oscar Giuseppe Tornatore, che giovedì 3 aprile sarà al centro di un evento speciale dedicato ai suoi esordi nel cinema.

Giuseppe Tornatore al Lux col suo film d’esordio

Il regista siciliano sarà ospite del Cinema Teatro Lux di Busto Arsizio, dove, a partire dalle 20.30, incontrerà il pubblico nell’ambito della sezione I primi passi dei maestri. A seguire, verrà proiettato il suo film d’esordio, Il camorrista (1986), un’opera intensa che racconta l’ascesa criminale di Raffaele Cutolo e segna l’inizio di una carriera tra le più significative del cinema italiano.

Mercoledì 2 aprile: giovani registi e nuove voci del cinema internazionale

Il programma del BAFF propone già da mercoledì 2 aprile una giornata ricca di appuntamenti. Si comincia alle 9.00 al Cinema Teatro Manzoni di Busto Arsizio con la rassegna Made in Italy – Scuole. In cartellone il film Quasi a casa di Carolina Pavone, che racconta la nascita di una forte sintonia tra una giovane artista e la sua cantante preferita. La regista sarà presente in sala per un dialogo con gli studenti.

Nel pomeriggio, alle 15.00, il Cinema Fratello Sole ospita la proiezione di Diciannove, esordio alla regia di Giovanni Tortorici, prodotto da Luca Guadagnino. Il film segue il percorso di un giovane alla soglia dell’età adulta, diviso tra sogni e responsabilità.

Alle 17.00, sempre al Fratello Sole, spazio al concorso internazionale con Eephus di Carson Lund, proposto in collaborazione con il NOAM Faenza Film Festival. Il film esplora la passione per il baseball e il legame intergenerazionale tra un ex campione e il suo allievo.

La giornata si chiude con due proposte serali: alle 20.30 al Fratello Sole l’evento speciale AmicheMai, il nuovo film di Maurizio Nichetti, con Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz, che riflette sulle amicizie e le scelte che portano a separarsi e ritrovarsi. Il regista sarà in sala per incontrare il pubblico.

In contemporanea, alle 21.00, la Sala Ratti di Legnano ospita il film Ciao bambino di Edgardo Pistone, in concorso e alla presenza del regista. L’opera affronta con delicatezza il rapporto tra un giovane e il proprio passato.

Giovedì 3 aprile: la masterclass di Donato Sansone

La giornata del 3 aprile si apre alle 11.00 all’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni con una masterclass dedicata a Donato Sansone, tra i più importanti registi di videoclip italiani. Autore della locandina e della sigla del BAFF 2025, Sansone racconterà il proprio percorso artistico e professionale. Il suo cortometraggio Videogioco è stato incluso dalla Cinémathèque Québécoise tra i 50 corti che hanno cambiato la storia dell’animazione.

Il suo lavoro sarà inoltre protagonista della mostra Metaversi, a cura di Bruno Di Marino, in programma dal 7 aprile al Museo Nazionale del Cinema di Torino e aperta fino all’8 settembre 2025.

In contemporanea: cinema dal mondo

Sempre nella serata del 3 aprile, alle 21.00, la Sala Ratti di Legnano propone il film in concorso Cyclemahesh di Suhel Banerjee. Il racconto di un uomo che attraversa l’India in bicicletta, alla ricerca di libertà e di sé stesso, offre uno sguardo poetico e profondo su temi universali come identità e determinazione.