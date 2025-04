Il baskin è il basket in carrozzina che conquista gli studenti di Gazzada

Una mattinata all’insegna dell’inclusione, dello sport e della condivisione si è svolta oggi presso l’Istituto Comprensivo Don Guido Cagnola, grazie all’iniziativa Baskin – basket inclusivo in carrozzina con la società sportiva HS di Tradate.

L’evento ha visto la partecipazione attiva degli studenti, che hanno potuto sperimentare il Baskin, una disciplina sportiva innovativa che valorizza la diversità, consentendo ad ogni partecipante di mettersi in gioco indipendentemente dalle abilità fisiche Un’occasione concreta per promuovere l’inclusione attraverso il gioco e il movimento, vivendo lo sport come linguaggio universale.

In campo sulle carrozzine si sono messi in gioco i ragazzi e le ragazze della secondaria di primo grado di Gazzada – classi prime A, B e C e seconde B e C – mentre i bambini della primaria hanno assistito alle dimostrazioni partecipando poi al dibattito per porre domande e dialogare con gli atleti.

All’evento hanno partecipato tra gli altri anche la dirigente scolastica Sabrina Troja, il sindaco Stefano Frattini e il presidente dell’associazione HS, Carlo Marinello, asieme ad alcuni atleti di baskin che hanno reso interessante e coinvolgente l’attività proposta in palestra.

La loro presenza ha ribadito l’importanza della collaborazione tra scuola, istituzioni e territorio per la promozione di valori educativi fondamentali.

Gli studenti hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, dimostrando curiosità e interesse. Il progetto ha rappresentato non solo un momento di apprendimento motorio, ma anche un’esperienza emotiva e relazionale di grande impatto, capace di lasciare un segno profondo nei cuori di tutti i presenti.

“Lo sport è di tutti e per tutti – ha dichiarato l’insegnante Laura Manna, referente per l’inclusione dell’Ic di Gazzada Schianno che haorganizzato l’evento assieme al collega Gabriele Martinato, coordinatore delle attività di educazione motoria dell’istituto comprensivo – Il Baskin è la dimostrazione concreta che l’inclusione si può fare, anzi si deve fare, a partire dalla scuola. L’Istituto Don Guido Cagnola si conferma una realtà educativa attenta alle diversità, capace di trasformarle in ricchezza e opportunità, con iniziative che uniscono corpo, mente e cuore in un unico, grande gioco di squadra”.

Il successo dell’iniziativa spinge i docenti a pensare di riproporre l’evento anche il prossimo anno, estendendolo a tutti gli studenti delle secondarie di primo grado dell’Istituto comprensivo di Gazzada Schianno.