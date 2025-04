Il cantiere su via Gorizia “si sposta” verso Cassano. L’esercente: “Un ostacolo al nostro lavoro”

Il cantiere della nuova fogna lungo la via Gorizia “si sposta” nel tratto più verso Cassano Magnago: dalla mattina del 29 aprile è scattata la chiusura dall’incrocio con via Montale (“l’autolavaggio”) verso Cassano.

Era un passaggio atteso e previsto, ma che ha lsciato l’amaro in bocca ai commercianti di quel “blocco” commerciale che sta in fondo alla via, poco prima del cartello di confine tra Gallarate e Cassano: «In pratica qui adesso si arriva solo passando da Cassano» dice Jonathan Cipolla, che con la moglie Maria Russo gestisce il “Raro Bistrot”.

La chiusura della strada ha creato preoccupazione in tutti gli operatori. Anche se poi proprio al Raro Bistrot lamentano di essere i più penalizzati: «Alcune realtà qui lavorano su appuntamento, ma per noi è un grosso problema, perché si vive di persone di passaggio». E se in uno studio medico o dal parrucchiere si va una volta ogni tanto, diverso è pensare di fare il “giro lungo” solo per un caffè.

«Il sindaco ci ha detto che è decisione di Alfa, che lui ha ormai appaltato il servizio, ma qui nessuno non si è confrontato con noi. Si sarebbe potuto concordare, scegliere un periodo più adatto».

Dal Comune viene in effetti specificato che la programmazione è stata demandata ad Alfa, vale a dire il gestore unico del ciclo dell’acqua: «Noi abbiamo autorizzato Alfa per le chiusure per i lavori, specificando che si doveva esserci l’accortezza di generare meno disagio possibile» dice l’assessore alla viabilità Sandro Rech.

Come detto Alfa aveva in effetti già indicato che si sarebbe arrivati alla chiusura di quel tratto, era stato comunicato nel primo avviso sul cantiere in partenza, a febbraio.

Quanto dureranno i lavori? «Condizioni meteo permettendo, circa due mesi e mezzo» spiegano da Alfa.

Quanto alle modalità, Alfa dice che «è stata posizionata la cartellonistica che indica la viabilità alternativa, come concordato con l’Amministrazione comunale e la Polizia locale», garantendo comunque un passaggio a tutte le attività e persone residenti in zona.

A cosa serve il cantiere

I lavori rientrano in un più ampio programma d’interventi che porterà ad allacciare al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti idrici aree attualmente sprovviste dal servizio per un totale di 1000 metri di nuova fognatura e un investimento di un milione e trecentomila euro.