Il Comitato “Varese per Rodari” organizza un premio letterario in omaggio allo scrittore

Il comitato promotore “Varese per Rodari”, che si è costituito lo scorso 17 febbraio con l’obiettivo di offrire un tributo ad uno dei grandi maestri della letteratura per l’infanzia che ha vissuto ed ha insegnato in diversi comuni della provincia di Varese, lancia il “Premio letterario Gianni Rodari”.

«L’iniziativa – spiegano i promotori – è dedicata alla memoria e all’eredità di Rodari, un luminare nel campo della narrazione per bambini, il cui spirito creativo ha ispirato generazioni di giovani lettori e scrittori. Rodari, con la sua straordinaria capacità di intrecciare fantasia e insegnamento, ha regalato opere intramontabili che hanno segnato la letteratura per l’infanzia. Le sue storie, sempre sorprendenti e piene di allegria, hanno aperto porte verso mondi immaginari, stimolando la creatività e la curiosità dei più giovani. Questo premio vuole essere uno stimolo per i bambini a coltivare la magia delle narrazioni che catturano l’immaginazione e promuovono la crescita intellettuale dei giovani lettori».

Il premio è organizzato dal comitato promotore Varese per Rodari composto da Gianni Lucchina, presidente dell’associazione culturale “Gavirate tra Parco e Lago”; Enzo La Forgia, assessore alla Cultura del Comune di Varese; Matteo Marchesi, consigliere provinciale con delega alla Cultura; Marco Fazio, assessore alla Cultura della Comunità montana Valli del Verbano; Paolo Bertocchi componente del Cda della Fondazione Comunitaria del Varesotto e Jenny Santi consigliere comunale di Porto Ceresio, cofondatrice del concorso Ceresio in Giallo e redattrice de La Breva.

Il premio tra i propri obiettivi ha anche l’organizzazione di momenti di informazione e formazione per gli insegnanti: «Il premio coinvolgerà in particolare le scuole, sarà suddiviso in più sezioni: scuole elementari, scuole medie, istituti superiori, adulti e scrittori. Avrà ogni anno un tema specifico (quest’anno sarà “La Pace”) e si svilupperà nel corso dei diversi anni scolastici. Sarà promosso, in occasione della seconda edizione 2026/2027, anche un percorso di coinvolgimento degli insegnanti delle scuole medie che consentirà un maggior e più incisivo coinvolgimento del corpo docenti e momenti di letture ad alta voce nelle diverse classi, aspetto questo che stiamo studiando con una interlocuzione con alcuni docenti dell’Università dell’Insubria».

Il progetto potrà contare sulla attiva collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Varese grazie alla disponibilità già confermata dal dirigente, professor Giuseppe Carcano. Il Comitato promotore inoltre ha già avviato una collaborazione con Pietro Macchione Editore che curerà tutta la parte editoriale del premio.

«È stata formata una qualificata giuria di esperti chiamati a valutare i lavori che saranno realizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse classi. Non solo, ma, sempre nel progetto del comitato promotore, saranno anche organizzati nelle diverse scuole della provincia momenti ludici dedicati ai bambini come laboratori, spettacoli teatrali, spettacoli di burattini e altro e saranno coinvolte le librerie della provincia».

Nei prossimi giorni verrà avviata anche una particolare forma di coinvolgimento con la nascita del Club Amici del “Varese Premio Gianni Rodari”, una sede dove saranno coinvolte tutte quelle persone che hanno conosciuto lo scrittore o che hanno scritto libri e saggi.