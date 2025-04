Il Console Generale a Milano di El Salvador in visita al prefetto di Varese

Visita in prefettura a Varese il Console Generale a Milano di El Salvador Vidal Oswaldo Tobar Villanueva e la Console Sussy Celia Veronica Ramos Sanchez.

Accolti dal Prefetto di Varese Salvatore Pasquariello, l’incontro, caratterizzato da un clima di grande cordialità, ha offerto l’opportunità di un costruttivo scambio di vedute su temi di comune interesse.

La comunità salvadoregna presente in questa provincia risulta essere ben radicata sul territorio (come dimostra anche la partecipazione dell’associazione “Salvadoreños Unidos En Varese”, per il terzo anno consecutivo, ai festeggiamenti del Carnevale Bosino a Varese. Il Prefetto ha poi sottolineato il valore dell’integrazione e del dialogo continuo con le rappresentanze diplomatiche.

La visita si è conclusa nel segno di un rinnovato impegno per una collaborazione istituzionale efficace e con l’auspicio di proficui sviluppi futuri.