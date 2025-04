Il coraggio di Simona, che affronta il tumore col sorriso pensando alle donne

Può una risata trasformare una giornataccia? Ridere può avere effetti benefici, si sa, ma questo è possibile anche se la risata è forzata?

Da decenni in tutto il mondo studiosi e professionisti del mondo dello yoga ripetono di si e questa disciplina – chiamata letteralmente Yoga della risata – prende il volo, anche in Italia, dove ha stentato a partire.

A Castiglione Olona, nel mese di aprile, un numero sempre crescente di donne ha iniziato a ridere insieme, con un esercizio collettivo che, di settimana in settimana, sta conquistando sempre più adesioni.

Il corso di Yoga della risata a Castiglione

L’iniziativa ha alle spalle tante anime, che si sono unite per offrire gratuitamente un’ora speciale alla settimana. Il comune di Castiglione Olona con l’assessore Caterina Valle Zaninoni, che ha inserito la proposta nell’ambito del progetto “Castiglione in Rosa”, l’associazione “La città delle donne ” di Malnate, Nadia Bulzoni e Laura Labanca dell’Accademia del Benessere, ma sopratutto Simona Buemi, una donna capace di trasformare un momento difficile in un dono verso sé stessa e gli altri.

Il coraggio di Simona davanti alla malattia

Ha lo sguardo dolce, ma tenace, Simona, mentre racconta di sé e cosa l’ha spinta a impegnarsi in questo progetto: «Lo scorso giugno purtroppo sono tornata dopo anni a essere una paziente oncologica. Ho dovuto interrompere il mio lavoro come docente di scuola dell’infanzia e come insegnante di yoga. Dovevo stare in casa ed era davvero dura psicologicamente per me. Ringrazierò sempre la mia amica Monica, che ha trascorso tanto tempo con me, facendomi compagnia: insieme abbiamo iniziato a fare dei lavori creativi. L’idea iniziale era quella di realizzare dei braccialetti da donare alle infermiere del reparto di oncologia, per ringraziarle. Da lì si è continuato a produrre gioielli e, grazie al passaparola, abbiamo iniziato a raccogliere donazioni per i nostri braccialetti e orecchini».

I fondi raccolti dalle due amiche sono diventati il carburante di progetti destinati a pazienti malate o comunque alle donne: «Grazie alla somma raccolta sono nate diverse iniziative, una destinata al reparto di oncologia – ancora in fase di sviluppo – e anche questo corso gratuito da proporre a Castiglione Olona. Ho incontrato Nadia, ricca di energia positiva, che ha accettato di condurre le lezioni: di settimana in settimana il numero di partecipanti non fa che crescere e ne siamo entusiaste».

Tante anime per regalare una risata

«Io non ho fatto nulla da sola – tiene a sottolineare Simona – ma ho avuto intorno persone speciali che mi hanno aiutata a trasformare questo mio momento difficile in qualcosa di utile per tante donne. Sono felice del successo che questo corso sta avendo».

Simona alza gli occhi e incrocia lo sguardo con quello della sua amica Monica, ma anche con tutte le donne che al suo fianco hanno scelto di impegnarsi in una iniziativa che potrebbe fare la differenza nella vita delle persone.

In chi sta affrontando una malattia, ma anche in coloro che magari stanno vivendo un momento difficile e potranno cogliere nuove energie da queste risate collettive.

Grazie dunque a Simona e al suo esercito di donne pronte a ridere insieme a lei. C’è magia, nella piccola palestra castiglionese al mercoledì: provare per credere.

Lo Yoga della Risata proseguirà nella palestra della Scuola primaria di Via Salvo D’Acquisto a Castiglione Olona i prossimi 16, 23 e 30 aprile alle ore 18, per 60 minuti all’insegna dell’amore per se stessi. Ingresso libero: occorre semplicemente presentarsi e aver voglia di vivere insieme un vero percorso di benessere.