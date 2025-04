Il Coro Divertimento Vocale riempie il teatro Condominio con lo show a sostegno del centro autismo TerraLUNA

Una serata all’insegna della musica e della solidarietà quella andata in scena il 5 aprile, grazie all’emozionante concerto del Coro Divertimento Vocale che è tornato a riempire il Teatro Condominio Vittorio Gassman, portando 1200 spettatori in due mesi, questa volta a sostegno del progetto terraLUNA di Fondazione Bellora.

Il CDV ha coinvolto il pubblico con la sua consueta energia e sensibilità verso tematiche sociali importanti. La risposta degli spettatori è stata calorosa, a testimonianza della condivisione dei valori di terraLUNA, promossi durante la serata e legati alla Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, celebrata proprio in questi giorni.

La serata è stata arricchita anche dall’esibizione straordinaria della violinista Eleonora Montagnana che, con il suo talento, ha regalato momenti di grande intensità ed emozione. Ma soprattutto è stata un’occasione preziosa per raccontare e far conoscere i progetti e i valori di terraLUNA: il centro d’eccellenza della Fondazione Bellora dedicato al supporto delle persone con autismo, che offre terapie avanzate, assistenza alle famiglie e un ambiente inclusivo capace di favorire autonomia e qualità della vita.

Determinante per la riuscita dell’evento il sostegno dell’Amministrazione comunale e soprattutto del Mercatino Franchising di Gallarate a cui Fondazione Bellora esprime un sincero ringraziamento per il prezioso coinvolgimento e supporto all’iniziativa e al progetto terraLUNA. Mercatino Franchising di Gallarate ha scelto infatti di abbracciare la causa di terraLUNA non solo come sponsor della serata, ma anche come prezioso alleato per il futuro. Proprio martedì 8 aprile, prende infatti il via un nuovo progetto speciale “Orti e Giardini per il Benessere” del Mercatino Franchising di Gallarate a favore di terraLUNA, proseguendo così un percorso di solidarietà e impegno condiviso.

Chiunque potrà portare i propri oggetti inutilizzati al Mercatino Franchising di Gallarate e contribuire così alla raccolta fondi per terraLUNA. Il 70% del ricavato della vendita degli oggetti donati sarà devoluto alla Fondazione Bellora O.N.L.U.S. – Progetto terraLUNA per la realizzazione di Orti e Giardini terapeutici.

Un gesto semplice che può però fare la differenza, trasformando oggetti dimenticati in un contributo concreto per costruire spazi di inclusione, benessere e crescita per le persone con autismo.

Il CDV, Coro Divertimento Vocale, con le sue 150 voci e una band, è il coro pop-rock più numeroso e innovativo d’Italia. Fondato a Gallarate nel 1996 da 20 giovani e diretto da Carlo Morandi, si è esibito in 300 concerti tra teatri e piazze, distinguendosi per il suo impegno solidale. Formato da volontari dai 18 ai 60 anni, unisce musica e divertimento. Nel 2019 è arrivato in finale a Italia’s Got Talent.