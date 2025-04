“Il favoloso Gianni”. Arriva a Castellanza l’omaggio Rodari e il ricordo di Alessandro Colombo

La vita del maestro e grande autore per l’infanzia in scena il 24 aprile al Teatro di via Dante, all’interno del programma commemorativo per la Liberazione

Sarà “Il favoloso Gianni”, spettacolo teatrale dedicato alla figura di Gianni Rodari, a sottolineare il legame tra i tra i valori della Resistenza e l’impegno civile nella cultura e nell’educazione, nell’ambito delle iniziative organizzate dall’Amministrazione Comunale di Castellanza per celebrare l’80° Anniversario della Liberazione.

Lo spettacolo, basato su un racconto scritto da Alessandro Colombo (editore Macchione), andrà in scena giovedì 24 aprile alle 21 presso il Teatro di via Dante e racconterà la “prima vita” di Rodari, dalla nascita nel 1920 fino al 1943, quando lavorava come maestro elementare a Uboldo, nella provincia di Varese.

La produzione, curata dalla Cooperativa Sociale “Fiore che Ride” ETS e parte della rassegna “Inscena al Dante” promossa dalla Città di Castellanza con l’associazione Amici del Teatro, porta sul palco il racconto di una fase poco conosciuta della biografia di Rodari, unico italiano ad aver vinto, nel 1970, il Premio Andersen, massimo riconoscimento internazionale nell’ambito della letteratura per l’infanzia.

La narrazione, della durata di 70 minuti, ripercorre la vicenda di Rodari in anni che coincisero con il “ventennio fascista” proponendo affondi sulle condizioni di vita e sui percorsi educativi dei giovani durante gli anni del Regime. Sul palco Stefano Spiniello e Silvia Chiaravalle daranno voce al racconto con la partecipazione della cantante Giulia Boretti, in uno spettacolo che alterna narrazione, musica e immagini, con l’adattamento e la regia di Flavio Milan e la regia audio/luci di Graziano Dalla Valle.

La rappresentazione sarà anche un’occasione per rendere uno speciale omaggio ad Alessandro Colombo, dipendente comunale di Castellanza, autore del racconto “Io, il Favoloso Gianni” (edito da Macchione) e inizialmente interprete principale dello spettacolo, recentemente scomparso. La sua figura viene così ricordata non solo per il suo contributo culturale che ha consentito di ricostruire un importante tassello della vita del grande scrittore, ma anche per il suo servizio all’interno dell’amministrazione cittadina.

L’ingresso allo spettacolo ha un costo di 5 euro, con possibilità di prevendita presso “I4 Art Caffè” di via Vittorio Veneto 19 a Castellanza. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Cultura al numero 0331.566263 o scrivere a cultura@comune.castellanza.va.it.