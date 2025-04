Il Festival Lago Cromatico apre ai giovani e diventa Young

L’associazione Musica Libera lancia la prima edizione del festival “Il Lago Cromatico Young”, una nuova rassegna concertistica interamente dedicata ai giovani e al loro talento musicale. L’iniziativa si svolgerà dal 16 al 29 maggio 2025, con sei appuntamenti gratuiti che toccheranno diversi comuni della provincia di Varese, tra cui Ranco, Angera, Ispra, Taino e Besozzo, e vedranno protagonisti studenti ed ensemble provenienti da prestigiose realtà formative del territorio.

Giovani protagonisti e collaborazioni eccellenti

«Il festival nasce con l’intento di promuovere la musica tra le nuove generazioni e di offrire loro spazi e occasioni per esibirsi, in un clima di collaborazione tra enti scolastici, istituzioni culturali e amministrazioni locali», spiegano gli organizzatori. Partner del progetto sono il Liceo musicale Manzoni di Varese, l’Istituto musicale Bellini di Tradate, il Conservatorio Puccini di Gallarate, le scuole primarie di Ranco e Taino, e numerosi soggetti attivi nel panorama culturale locale, come la parrocchia di Besozzo, l’Associazione Culturale Europea, il Kapannone dei Libri e Natura in Moto.

Il programma: sei concerti tra classica, colonne sonore e contaminazioni

La rassegna si apre venerdì 16 maggio a Ranco, con un concerto nella Sala Consiliare (ore 21) che vedrà protagonisti l’affermato Duo pianistico Plano e la pianista Alessia Oliverio. Il giorno successivo, sabato 17 maggio ad Angera, il Kapannone dei Libri ospiterà (alle 17) una visita-concerto alla mostra Copertine d’Autore, con opere di Dino Buzzati, Dario Fo, Eugenio Montale e altri.

Mercoledì 21 maggio a Ispra (Auditorium Club House, alle 21) saliranno sul palco Dario Farucci al clarinetto e Fabio De Bortoli al pianoforte, mentre venerdì 23 maggio a Taino (Teatro dell’Olmo, ore 21) sarà la volta dell’Orchestra Giovanile “Bellini”, con un repertorio che spazia dalla musica classica alle colonne sonore, passando per ispirazioni etniche.

Domenica 25 maggio a Capronno, frazione di Angera (alle 18), si esibiranno il Trio Selene (voce, arpa e chitarra) e il Duo Chitarristico Vergobbi & Secli, con una proposta musicale che va dalla classica al pop. Gran finale giovedì 29 maggio a Besozzo (Chiesa dei Santi Alessandro e Tiburzio, alle 21), con un concerto corale e strumentale che coinvolgerà oltre 80 giovani artisti del Liceo musicale Manzoni: ensemble vocali, sax e percussioni accompagneranno il pubblico in un viaggio musicale “dal buio alla luce e alla gioia”.

Una rassegna che guarda al futuro

«Il Festival Il Lago Cromatico Young rappresenta l’avvio di un nuovo filone culturale – spiega Clara Schembari, direttore artistico dell’associazione Musica Libera e del Festival Il Lago Cromatico – Un nuovo filone che si affianca e si integra con l’omonimo e consolidato festival estivo, diventando espressione di un territorio ricco di energia creativa e di potenziale artistico».

L’iniziativa è patrocinata dalla Provincia e dal Comune di Varese e dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, e si avvale del sostegno di Athison_Manifattura Domodossola e Cà del Re Scartozz.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale www.illagocromatico.com e sui canali social del festival.