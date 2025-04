Il Fisco riconosce la prostituzione: codice fiscale dedicato per escort e lavoratori del settore

Dal 10 aprile il settore della prostituzione ha acquisito una nuova forma di riconoscimento ufficiale da parte del Fisco italiano. Escort e lavoratori del sesso avranno un proprio codice fiscale (chiamato Ateco) dedicato, consentendo loro di essere identificati e regolamentati secondo le leggi fiscali italiane. Questa decisione rappresenta una novità importante, segnando un passo verso una maggiore regolamentazione di un settore che, purtroppo, è sempre stato oggetto di marginalizzazione.

Il nuovo codice fiscale permetterà a chi opera in questo ambito di essere riconosciuto ufficialmente per la sua attività, anche se la scelta di tale misura non è esente da polemiche. Alcuni esperti sostengono che questa mossa potrebbe aprire la strada a una maggiore integrazione delle professioni legate alla prostituzione all’interno del sistema legale, con implicazioni per il trattamento fiscale e il supporto sociale. Altri, invece, temono che possa rafforzare la marginalità del settore e la sua stigmatizzazione.

Resta comunque evidente l’obiettivo di portare più chiarezza e visibilità a una realtà che, fino ad ora, è rimasta in gran parte al di fuori delle maglie della regolamentazione fiscale. La nuova misura potrebbe influenzare il dibattito pubblico sulla regolamentazione della prostituzione in Italia, ponendo l’accento sulla necessità di garantire diritti e protezione ai lavoratori del settore.