Il liceo Ferraris di Varese in finale a Rimini per il titolo nazionale dei “Green Games”

Rimini si prepara ad accogliere i campioni della sostenibilità. Tra i protagonisti anche il liceo scientifico Ferraris di Varese, selezionato per rappresentare la provincia nella sfida conclusiva del concorso nazionale dedicato all’ambiente. L’appuntamento è per lunedì 5 maggio alle ore 10 al Palasport “Flaminio” di Rimini.

L’iniziativa, giunta alla sua dodicesima edizione, ha coinvolto oltre 36.000 studenti delle scuole secondarie di II grado attraverso un percorso didattico innovativo iniziato lo scorso ottobre, con lezioni in presenza in Piemonte e modalità digitali per il resto d’Italia. In palio, oltre al titolo di Campione Nazionale Green Game 2025, buoni per l’acquisto di materiale didattico fino a 750 euro.

Il Green Game si propone come strumento educativo per la diffusione della cultura della sostenibilità e del riciclo, unendo apprendimento, gioco e tecnologia. Il format, curato da Alvin Crescini e Stefano Leva (Peaktime), si avvale di un approccio interattivo e coinvolgente, in grado di lasciare un segno concreto nel percorso educativo dei partecipanti.

Con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Green Game continua così a rappresentare un punto di riferimento per l’educazione ambientale in Italia, e la finale di Rimini si annuncia come il momento culminante di un lungo viaggio verso un futuro più sostenibile.