Il menù di Pasqua de Al Posto Giusto: creatività e tradizione tra gamberi caramellati e capretto alle erbe

Un viaggio nei sapori della tradizione rivisitata con eleganza: è quanto promette il menù di Pasqua proposto da Al Posto Giusto di Masnago, in via Amendola 7 a Varese, un’occasione speciale per trascorrere la festività in un’atmosfera conviviale e all’insegna del gusto.

La proposta, articolata in più portate, si apre con un ricco antipasto che unisce consistenze e sapori diversi: flan di asparagi con crema di parmigiano al pepe rosa e mimosa d’uovo, vitello tonnato, polenta croccante con mascarpone al limone e gambero caramellato, e polpettine di porchetta arrosto con maionese alla senape e cipollotto.

I primi piatti proseguono sulla linea della ricercatezza, con cavatelli al ragù bianco di coniglio e carciofi e un delicato fagottino di crêpes gratinate, farcito con cozze e patate, servito su crema al datterino.

Per i secondi, il menù propone due alternative che valorizzano ingredienti stagionali e profumi mediterranei: capretto al forno con crumble alle erbe e patate al cartoccio, oppure un raffinato filetto di gallinella gratinato al timo e maggiorana, accompagnato da erbette ripassate e riduzione al marsala.

La conclusione è affidata a un dolce pensato per sorprendere e coccolare il palato: torta al cioccolato con pere caramellate, nocciole e ricotta di pecora, a cui si affianca l’immancabile colomba pasquale.

Il menù, proposto al prezzo di 55 euro a persona, include acqua, caffè e 0,5 litri di vino ogni due persone.

Inoltre, per chi prenota entro il 12 aprile, è previsto uno sconto del 10% sul totale, un’occasione ideale per assicurarsi un posto a tavola a condizioni vantaggiose.