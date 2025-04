Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in visita a Garbagnate Milanese

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è stato ospite ieri, lunedì 14 aprile, del Comune di Garbagnate, dove è stato impegnato in una serie di incontri e visite istituzionali.

La visita è iniziata in Municipio, dove Valditara è stato accolto dal sindaco Daniele Davide Barletta e da una delegazione del Rotaract Visconteo e del Liceo Russell. Presente anche la preside del liceo, Maria Pelella, insieme ad alcuni professori e studenti. Durante l’incontro, il Ministro ha avuto l’opportunità di visionare il progetto per la realizzazione di un nuovo asilo nido nel Quartiere Quadrifoglio, un progetto finanziato grazie ai fondi del Pnrr.

Il ministro ha poi proseguito la sua visita agli Istituti Wojtyla e Futura, dove è stato accolto con calore da docenti e studenti. Il Ministro ha sottolineato l’importanza fondamentale dell’istruzione come strumento di crescita e di formazione per la persona, esprimendo la sua passione per la cultura come forza propulsiva del nostro Paese. «Ho trovato particolarmente ispirate e condivisibili le sue parole – dice il sindaco Barletta – L’assoluta fiducia nell’insegnamento, l’istruzione come fondamentale strumento di crescita formativa della persona, la pulsante passione per la Cultura, stimolo alla creatività e forza propulsiva della nostra identità nazionale»

Il sindaco di Garbagnate ha espresso un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione della visita: «Una mattinata che entra nella storia di Garbagnate, per la quale ringrazio le presidi Fasino e Belluzzo, i vice presidi Varesano e Giambra, i Consigli di Istituto, i docenti, le associazioni dei denitori e tutte quelle persone che, pur con tempistiche ristrette, hanno allestito una accoglienza davvero straordinaria.

Ringrazio bimbi e ragazzi, per i messaggi così significativi, per i doni, per le loro esibizioni e per quell’inno nazionale – cantato con la mano sul cuore – letteralmente da pelle d’oca. In loro, ho inoltre ammirato la conoscenza ed il rispetto delle Istituzioni: nuovamente, mi congratulo con le insegnanti e con le presidi per aver instillato dei valori così fondanti. Ringrazio il segretario particolare del Ministero, Stefano Bolognini, per aver creato questa opportunità, e per il prezioso coordinamento. Grazie ai consiglieri e agli assessori, con una menzione speciale per la vicesindaco e assessore all’Istruzione Simona Travagliati, per la brillante attività di raccordo tra istituzioni e scuole, figlia di un dialogo aperto, costante, solido. E infine a nome della cittadinanza, ringrazio il ministro Valditara per averci onorato della sua presenza, e per la sensibilità, l’attenzione, l’affabilità, la signorilità con cui ha gestito ogni scambio».