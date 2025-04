Il ministro Giorgetti in aula a Varese: “Su Report notizie false, danneggiata la mia reputazione”

Un esame pacato e sereno, col ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in aula come parte civile e testimone nel processo in corso a Varese e che vede imputati Giorgio Mottola e Sigfrido Ranucci, di Report, per due puntate dell’approfondimento Rai andate in onda nell’ottobre 2020 (e ancora visibili su Rai Play).

L’accusa è di diffamazione nei riguardi dello stesso ministro Giancarlo Giorgetti e dell’avvocato varesino Andrea Mascetti, procedimenti partiti separatamente e poi uniti sotto uno stesso filone giudiziario.

Il ministro ha risposto punto su punto alle domande della Pm Claudia Maria Contini, ascoltato dal giudice Luciano Lucarelli. Sotto la lente le puntate “Vassalli, valvassori e valvassini” relativa ai rapporti fra affari e politica legati agli ambienti della Lega e “Moglie camici e cavalli dei paesi tuoi” sempre dell’autunno del 2020 che ipotizzava che il comune di Varese «retto da un sindaco leghista avrebbe dato in comodato gratuito spazi all’interno dell’ipppdromo».

Fatto non vero secondo Giorgetti, legato invece ad un regolare contratto di comodato fra l’associazione di cui era presidente la cognata (e associazione la moglie di Giorgetti) e il concessionario, con l’obiettivo di gestire attività sportive a cavallo per bambini.

La seconda tranche del processo riguardava invece la puntata in cui si ipotizzava che «con mio padrinaggio politico, Mascetti avrebbe avuto prebende, cosa non vera» (la vicenda riguarda l’incarico in consiglio d’amministrazione dell’avvocato Mascetti in Italgas spa). «Nei servizi vengono riportate notizie palesemente non vere e contestualizzate nell’area del dubbio e negativa per la mia reputazione, dal momento che ricopro un ruolo pubblico. Dopo queste trasmissioni Report ha fatto altre trasmissioni che non hanno alcuna attinenza con questo ma in quel caso non ho querelato. Non sono aduso a querelare giornalisti perché possono dire quello che vogliono ma non cose non vere. Non interloquisco coi giornalisti, se non per ragioni d’ifficio, non ho social, e la sede giusta per affrontare il tema è questa», ha specificato il ministro prima di lasciare l’aula bunker di Varese. La difesa degli imputati ha contro interrogato Giorgetti chiedendogli conto delle risposte date, e successivamente mandato in onda nel servizio. Nel corso dell’udienza ha parlato anche la stessa cognata del ministro che ha spiegato l’attività dell’associazione: «Dopo la puntata di Report eravamo sfiduciate e abbattute, avevamo messo il cuore nella nostra attività dedicata ai bambini. I contenuti della trasmissione sono stati messi sui social, e ci hanno dato delle mafiose».