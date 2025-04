Il nuovo segretario di Forza Italia: “Puntiamo al sindaco di Varese, e vorremmo un assessorato agli affari esteri”

E’ stato eletto per acclamazione sabato 29, all’hotel Palace di Varese, in un incontro che ha visto circa 100 iscritti e diversi ospiti esterni: Salvatore Leggio (Nella foto, nel momento della proclamazione) è il nuovo segretario cittadino di Forza Italia Varese: a lui toccherà l’onore e l’onere di portare il partito verso le elezioni amministrative, obiettivo principe di questa nuova segreteria: «È vero che le prossime elezioni amministrative sono tra due anni, ma i tempi della politica sono curiosi: due anni per certi versi sembrano venti e per altri sembrano due giorni – ci scherza su Leggio – Sicuramente c’è l’ambizione, per il partito, di prendere una posizione importante dal punto di vista elettorale: ascrivere a noi la casella del sindaco. Una casella che, al di là dei numeri del consenso, è giustificabile nel momento in cui Forza Italia abbia la possibilità di esprimere nomi di prestigio, notorietà e consenso». Naturalmente di nomi non è nemmeno il caso di parlare, e il nuovo segretario non ne fa: ma il senso è molto chiaro.

Il suo nuovo impegno però prevede anche un altro obiettivo concreto: «Avere una sede: un partito importante nel capoluogo di provincia deve per forza avere una sede dove riunirsi, e in questo momento non l’abbiamo più».

Ma la prima grande missione di Forza Italia è parlare al partito che ha la maggioranza relativa in Italia, quello del non voto: «Dobbiamo recuperare i tanti moderati che fanno parte della grande schiera di chi non vota. Sono molti in Italia a non si sentirsi rappresentati dagli attuali partiti, e questo succede anche a Varese. Il voto è un diritto e un dovere, chi non vota fa del male a sè stesso: ma è anche importante che i moderati possano votare qualcuno in cui si riconoscono. La politica urlata, fatta di slogan, alla lunga non fa consenso e non da credibilità a una linea politica. Ciò che da credibilità sono le proposte che risolvono problemi e si occupano delle esigenze dei cittadini».

Per questo: «Devo un plauso al gran lavoro della segreteria provinciale, che ha avuto la capacità di avvicinare iscritti e ottenere piu consenso di qualche anno fa. Ci davano per estinti, e invece i cittadini sentono e apprezzano la competenza. Io stesso sono stato vicino al mondo politico da tecnico, e anche adesso che mi hanno “buttato nell’arena” non perdo le mie caratteristiche, il mio approccio concreto e il pragmatismo».

Fin dalle sue prime parole al congresso, quella di Leggio è un approccio innovativo alla città: «Nel congresso ho espresso un’idea che è stata molto gradita. Partendo dal presupposto che noi siamo al confine dell’Italia, e che siamo più vicini a Strasburgo che a Palermo, considero una mancanza il fatto che non ci sia a Varese un “assessorato agli affari esteri”. Dovremmo invece sdoganarci da un atteggiamento un po’ provinciale e tessere rapporto con le realtà di oltralpe: un assessorato con una squadra di giovani con varie competenze che guardano all’Europa per rendere attrattiva Varese possono far sorgere opportunità di lavoro e cambiare il volto alla città».

Tra gli ospiti al congresso anche un inaspettato Davide Galimberti, il sindaco – di centro sinistra – di Varese. «Con Davide Galimberti abbiamo anche lavorato assieme – Ha sottolineato Leggio, che è avvocato come il primo cittadino – Ci conosciamo benissimo da 20 anni. La sua presenza ha onorato me personalmente, ma anche la segreteria. Certo, politicamente siamo in posizioni contrapposte al momento, ma in politica non si sa mai… »

LA NUOVA SEGRETERIA CITTADINA DI FORZA ITALIA

L’assemblea al Palace ha eletto non solo il segretario, ma anche il consiglio che starà con lui, composto da 30 persone: tra loro storici militanti, importanti ritorni e nomi nuovi. Eccoli:

Enrico Angelini, Giuseppe Basile, Domenico Battaglia, Giuliana Bianchi, Barbara Chelazzi, Marta Cipriani, Luisa Cortese, Vittore Cutrignelli, Massimo De Tomasi, Carlo Del Grande, Gianluca Franchi, Giorgio Gazzotti, Annunziata Grillone, Maria Rosa Infante, Luca Loria, Matteo Marchesi, Michela Nurra, Giuseppe Petruzzellis, Fortunata Pizzi, Roberto Puricelli, Roberto Ragusa, Fabio Raimondo, Eugenio Rossotti, Agostino Savoia, Kol Struga, Rosa Tagliani, Chiara Maria Travaini, Edoardo Vigna, Massimo Vuolo, Simone Longhini.