Il presidente del Partito democratico Stefano Bonaccini a Saronno per sostenere Ilaria Pagani

Sabato 3 maggio il presidente nazionale del Partito democratico Stefano Bonaccini sarà a Saronno per sostenere la candidata sindaca Ilaria Pagani che si presenta per la lista del Pd e il sostegno delle liste civiche Tu@ Saronno e di Insieme per Crescere.

L’appuntamento è per le 15,30 in piazza san Francesco.

Bonaccini dialogherà con Ilaria Pagani sui temi più significativi della proposta amministrativa del partito democratico. L’incontro sarà anche l’occasione per la presentazione ufficiale del programma elettorale di Ilaria Pagani.