Il Presidente Magrini esprime soddisfazione sui tempi di ripresa della attività all’ospedale di Luino

Il Presidente della Provincia di Varese esprime soddisfazione per la tempestiva reazione dell’Asst Sette Laghi nel ripristinare tutte le attività dell’ospedale di Luino danneggiato parzialmente da un incendio nel primo pomeriggio di mercoledì 3 aprile:

«Esprimo davvero grande soddisfazione per la celerità con la quale la direzione di ASST Sette Laghi ed i tecnici della stessa, hanno risolto i problemi all’ospedale di Luino innescati dal principio di incendio alla centrale occorso Mercoledì. Ringrazio il direttore, il dottor Giuseppe Micale per il suo impegno per riportare, come da me auspicato nella mia precedente comunicazione serenità anche al territorio del nord Verbano. Siamo certi, lo dico anche in qualità di amministratore e sindaco di un paese sito a metà tra i poli ospedalieri di Luino e Cittiglio, che ASST Sette Laghi continuerà a utilizzare il medesimo impegno per mantenere livelli sanitari adeguati ai bisogni del nord della provincia di Varese».