Il racconto del partigiano emoziona i bambini delle primarie di Gorla Minore

È stato insignito della medaglia di bronzo per la Resistenza perché, da ragazzino, ha scelto di difendere la libertà e impegnarsi ogni giorno come Staffetta partigiana.

Natale Perin, 93nne di Gorla Minore, anche quest’anno ha reso indimenticabile il laboratorio che la sezione locale di Anpi propone alle scuole primarie.

Tutti gli anni, nel mese di aprile, i volontari incontrano i giovani studenti per renderli consapevoli di cos’avvenne in Italia durante la Guerra di Liberazione e perché si festeggi il 25 Aprile.

Con un linguaggio semplice e l’ausilio di quiz, giochi e video, Anpi Gorla Minore punta i riflettori su concetti come la democrazia, Costituzione, il diritto di voto e la libertà, in antitesi a tutto ciò che ottant’anni fa si frappose a ciò, con la dittatura, le leggi fascistissime, la repressione dei dissidenti e la discriminazione contro gli ebrei. Un’attenzione particolare è stata dedicata anche al voto delle donne, conquista che le italiane ottennero subito dopo la guerra per scegliere con il Referendum fra monarchia e repubblica.

Il momento più apprezzato dagli studenti è stata proprio la testimonianza di Perin che, instancabile, non perde il desiderio di condividere con le giovani generazioni il racconto sulle atrocità della guerra e sull’importanza di non voltarsi dall’altra parte dinanzi all’odio.

Questo il racconto dei volontari sull’incontro con gli studenti:

25 APRILE: Una storia che continua – progetto scuole Elementari Anche quest’anno ci siamo recati nella Scuola Primaria Parini di Gorla Minore, per il progetto su 25 Aprile, Resistenza, Fascismo e Costituzione che portiamo avanti in collaborazione da anni.

Come sempre abbiamo riscontrato una grande attenzione e interesse da parte degli studenti e del corpo docente. Il maggior apprezzamento è stato per la nostra cara staffetta partigiana, Natale Perin, indomito nel tramandare la sua storia alle giovani generazioni.

Un grande esempio per tutti noi di amore per la storia, la democrazia, l’impegno civico e i giovani! Grazie a tutti quanti hanno collaborato e partecipato. Ci vediamo alle celebrazioni per la Festa della Liberazione!

Le insegnanti presenti durante i laboratori hanno ringraziato i volontari per questa lezione di storia e di educazione civica, sulla quale in classe i giovani studenti potranno soffermarsi a riflettere. «Per noi tutti è stata un’esperienza unica ed emozionante.

I bambini erano entusiasti e onorati di conoscere il signor Natale.

Hanno apprezzato molto tutte le attività, in particolare la possibilità di sperimentare la democrazia attraverso il voto.

Grazie ad ANPI per averci dato questa opportunità» hanno commentato le docenti.

Il laboratorio è terminato con una foto di gruppo insieme alla staffetta partigiana Perin, la consegna delle coccarde tricolori e l’inno di Mameli.

La testimonianza di Natale Perin in una intervista a Varesenews di qualche anno fa: