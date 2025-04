Il relitto del Thistlegorm: un viaggio fotografico nella storia sommersa

Venerdì 11 aprile alle 21 l’appuntamento con le immagini subacquee di Gero Rinaldo nella sede dei Sommozzatori della Protezione Civile Varese Sub a Gazzada Schianno

Un’occasione per esplorare le profondità del Mar Rosso e scoprire i resti affascinanti di uno dei relitti più celebri della Seconda guerra mondiale: il Thistlegorm.

Venerdì 11 aprile 2025 alle ore 21.00, presso la sede dei Sommozzatori della Protezione Civile Varese Sub, in via Piave 12 a Gazzada Schianno, si terrà una serata dedicata alla storia dell’affondamento del cargo britannico, affondato nel 1941 e oggi meta di immersioni subacquee tra le più suggestive al mondo.

A guidare il pubblico in questo viaggio fotografico sarà Gero Rinaldo, autore degli scatti subacquei che documentano con grande impatto visivo i dettagli del relitto sommerso: catene incrostate, strutture corrose dal tempo e pesci coloratissimi che popolano quella che oggi è una vera e propria barriera artificiale.

La serata si inserisce nel programma divulgativo della Protezione Civile Varese Sub, da sempre attiva nella promozione della cultura del mare e della sicurezza subacquea. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di fotografia, storia e immersioni.