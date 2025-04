Il Rugby Varese resta in Serie B: la vittoria con Savona “anticipa” la salvezza

Il Rugby Varese si tiene stretto la Serie B: l’ultima partita contro Savona ha visto i biancorossi trionfare e ottenere la salvezza per la prossima stagione, con ancora l’ultimo match del campionato da giocare sul campo del CUS Milano, domenica 27 aprile.

“Non solo le vittorie denotano un miglioramento – racconta Fabio Loretti, seconda linea del Varese e miglior giocatore del match della salvezza contro Savona – La nostra è stata una buona crescita di gruppo, sia a livello mentale che di coesione. Nell’arco di una stagione abbiamo messo in campo e sviluppato le nostre capacità personali e di squadra. L’ultima partita è stata ampiamente comandata da noi durante tutti gli 80 minuti di gioco”.

Una stagione altalenante quella del Rugby Varese, iniziata con slancio e condotta tra alti e bassi. La squadra, però, non si è mai data per vinta: anche alla fine di partite dove la sconfitta è stata particolarmente amara, la consapevolezza di potersi rialzare e conquistare la permanenza in Serie B è sempre stato un punto di forza tra le fila dei giocatori, sostenuti dall’allenatore Massimo Mamo che, spronando i suoi ragazzi sia in campo che fuori, non ha mai smesso di crederci. Il raggiungimento dell’obiettivo era chiaro e la strada è stata spianata dalla grinta sul campo dimostrata soprattutto in quest’ultimo match. A parlare è il risultato, che vede il Varese concludere la partita in netto vantaggio con un 51-5. Una vittoria ottenuta sul campo di casa con un Varese brillante: una mischia chiusa impeccabile e un ottimo lavoro dei trequarti che hanno portato al trionfo che “anticipa” la salvezza, rendendo chiaro di fronte a tutta la tifoseria e alla città di cosa il Rugby Varese sia in grado di fare.

“A parer mio la prossima stagione può essere ottima – conclude Loretti – Abbiamo la possibilità di condurre un buon campionato. Spero che Mamo e Andrea, i nostri allenatori, rimangano con noi, perché hanno fatto e continuano a fare un grande lavoro, soprattutto con i giovani, che stanno crescendo moltissimo. Penso che continuando ad avere l’impegno e la costanza che già stiamo dimostrando, avremo delle grandi soddisfazioni”.