Il sindaco di Varese Galimberti all’incontro di Anci: “Le città gli enti migliori nell’uso dei fondi Pnrr”

Anche il sindaco di Varese Davide Galimberti era presente oggi a Torino all’incontro di Anci “L’agenda per le città e per i Comuni: le proposte dei sindaci”. Al centro del dibattito il legame tra le politiche di coesione e il ruolo di Comuni e Città, che stanno dimostrando di essere il livello istituzionale in grado di realizzare con più efficacia i progetti finanziati, soprattutto in relazione al PNRR. Presente all’incontro, insieme a un centinaio di sindaci dei capoluoghi, anche il vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto.

“Le amministrazioni locali rivestono un ruolo determinante per lo sviluppo economico e sociale dei territori – ha sottolineato Galimberti – grazie alla capacità di attuare i programmi di investimento. Il PNRR ne è un esempio: dai dati emerge che i Comuni sono gli enti più efficienti nella messa a terra delle risorse, con l’85% degli interventi conclusi o in via di esecuzione. Per questo le città e i contesti urbani devono essere i punti di riferimento diretto anche in ambito europeo con la possibilità di diventare attuatori diretti dei finanziamenti europei”.

Tra i temi emersi durante l’incontro ci sono quelli dello sviluppo delle città sui quali le istituzioni europee in questi anni hanno investito molto, come ad esempio la rigenerazione urbana, i progetti di housing con soluzioni abitative integrate per l’inclusione sociale, la transizione ecologica, l’edilizia scolastica, il welfare e la valorizzazione del patrimonio culturale. Centrale durante il dibattito è stata la necessità di assegnare in modo diretto le risorse a città e comuni.

“Per Varese – conclude il sindaco – L’agenda per le città discussa oggi a Torino con il vicepresidente della Commissione europea Fitto, si inserisce in un momento ottimale, nel pieno dell’attuazione dei progetti del PNRR e della stesura del nuovo PGT, con le priorità individuate che costituiscono anche gli elementi essenziali contenuti nel documento strategico approvato lo scorso anno dal Consiglio comunale. Inoltre, il documento presentato oggi da Anci afferma in modo chiaro l’importanza della coprogettazione europea e dell’autonomia dei Comuni nella gestione diretta dei fondi”.