Il sindaco Galimberti: “Lo stabile della Polizia locale a disposizione della struttura penitenziaria”

Il Sindaco Davide Galimberti ha rinnovato la disponibilità ad utilizzare lo stabile della Polizia locale per le esigenze degli uffici della struttura penitenziaria.

«L’utilizzo dei locali del Comando di via Sempione consentirebbe una maggiore vivibilità della struttura sia per il personale sia per i detenuti – ha sottolineato il sindaco Davide Galimberti durante l’incontro – attraverso una migliore distribuzione degli spazi usufruendo di ambienti aggiuntivi dedicati a funzioni amministrative. Questo nel breve periodo permetterebbe di far fronte alle esigenze di ampliamento della struttura e al benessere complessivo, mentre nel lungo periodo con le linee attuative del nuovo PGT e del PTCP della Provincia in corso di approvazione, potrebbe rappresentare l’occasione per un nuovo assetto urbano dell’attuale zona che ospita il carcere, con la previsione di una nuova struttura decentrata sul territorio».