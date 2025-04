Il Team Canada paralimpico si allenerà a Varese in vista di Milano Cortina 2026

Oltre alla bandiera del Giappone – presente con la squadra di pattinaggio artistico – all’Acinque Ice Arena in tempo di Olimpiade sventolerà anche quella del Canada. La notizia è divenuta certa oggi, durante una riunione della Varese Sport Commission e riguarda la nazionale di para ice hockey della foglia d’acero, l’equivalente paralimpico di una delle selezioni più forti e iconiche del mondo.

Il Canada è campione del mondo in carica della specialità e nel 2024 ha strappato il titolo iridato agli USA nel torneo disputato in casa, a Calgary. Si è trattato del quinto trionfo “mundial”, anche se nella bacheca biancorossa figura anche un oro paralimpico, conquistato – guarda caso – in Italia a Torino 2006. (Foto: Thomas Skrlj / Hockey Canada Images)

Tutto questo per dire che i nuovi ospiti dell’Acinque Ice Arena sono quanto di meglio c’è sulla piazza per una disciplina così spettacolare e caratteristica. Il pubblico varesino quindi potrà vedere da vicino una delle formazioni più attese sul ghiaccio paralimpico di Milano Cortina 2026.

Modalità e tempistiche della presenza in città del team canadese saranno definite nel dettaglio in un secondo momento, ma ora l’accordo con la Varese Sport Commission è certa e conferma l’importanza di un impianto adeguato in vista dei Giochi.