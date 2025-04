Il Varese cade a Bra: “Salviamo le cose positive. Questa squadra ha un gran cuore”

BRA – VARESE 2-1| LE VOCI DEI PROTAGONISTI

ALESSANDRO UNGHERO (Allenatore Varese): Un primo tempo ottimo da parte della squadra, avremmo meritato il vantaggio tra la traversa e altre occasioni. Nel secondo siamo partiti bene ma dopo sicuramente la capolista ha ottimizzato le occasioni che ha avuto e la gara si è complicata; nonostante questo siamo riusciti ad accorciare rischiando di pareggiare. Vediamo la parte positiva, il risultato non è quello che volevamo ma continuiamo a lavorare. Sotto il profilo tattico abbiamo cambiato qualcosa cercando di ottimizzare le caratteristiche dei nostri giocatori. La squadra l’ho vista concentrata e attenta, abbiamo fatto bene a livello tattico con qualità. Il dispiacere maggiore è per i ragazzi che non hanno raccolto ciò che avrebbero meritato. Oggi ho visto un gran cuore da parte di questo gruppo perché andare sotto di due gol non è semplice e quello che mi è piaciuto è il restare in partita con mentalità. Il destino è in mano nostra, guardiamo la classifica alla fine delle ultime due partite sapendo che servirà continuare a fare quello che stiamo facendo.

ANDREA MALINVERNO (giocatore Varese): C’è tanto dispiacere per la sconfitta ma non ho nulla da rimproverare alla squadra. Siamo scesi in campo tosti, forti, con personalità e abbiamo fatto un primo tempo di carattere che era la richiesta dal mister. C’è amarezza ma anche consapevolezza di non essere inferiori al Bra. Da esterno mi sono trovato bene, ma pur di giocare sono disponibile al cento percento in ogni ruolo con sacrificio e corsa. L’ho detto al mister che mi farò trovare pronto.