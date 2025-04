Il Varese non rovina la festa del Bra: biancorossi sconfitti 2-1

Ha provato a mettere in campo le armi giuste il Varese, ma l’entusiasmo del Bra ha saputo far fronte anche alla forte pioggia caduta sul Piemonte. La squadra di Fabio Nisticò prosegue così i festeggiamenti per la promozione in Serie C vincendo 2-1 contro un Varese caparbio. La squadra di Unghero, dopo aver preso due schiaffi nella ripresa – l’ex Minaj grande protagonista con un “quasi assist” e un gol -, nel finale ha una reazione d’orgoglio con il neo entrato Romero che accorcia le distanze. Il finale è infuocato: Romero troverebbe il gol del pareggio al 90′ ma l’arbitro annulla per un fallo dell’attaccante che viene poi espulso, così come si becca il cartellino rosso lasciando i suoi in 9 Bonaccorsi per un tocco di mano malandrino che però non inganna il direttore di gara.

Sconfitta quindi forse immeritata per il Varese ma questo “zero” in classifica fa momentaneamente uscire dalla zona playoff i biancorossi, sorpassati dal Gozzano e agganciati dalla Lavagnese a quota 60. Dopo la pausa di Pasqua, domenica 27 aprile ci sarà l’ultima casalinga al “Franco Ossola” contro la Cairese, ultima occasione insieme all’ultima del 4 maggio in casa del Gozzano per provare almeno a centrare l’obiettivo minimo dei playoff.

Il Bra continua quindi a festeggiare la meritata vittoria del campionato continuando in un percorso da record che potrebbe addirittura scavallare gli 80 punti. E da sottolineare è stato anche il gesto del Varese che ha omaggiato i freschi campioni del Girone A con l’applauso all’ingresso in campo.

FISCHIO D’INIZIO

La forte pioggia annacqua la festa del Bra, che torna nello stadio di casa dopo aver conquistato a Imperia la promozione matematica in Serie C. Il Varese, che onora la squadra campione con il classico “pasillo de honor”, vuole però provare lo sgambetto e ottenere la seconda vittoria con Alessandro Unghero in panchina. Il tecnico promosso dalla juniores deve inventarsi la formazione a causa delle svariate assenze: infortunati Stampi, Marchisone, Valagussa e Ropolo, squalificati D’Iglio e Maccioni, i biancorossi scendono in campo con un 3-5-2 che vede Priola al centro della difesa, Malinverno titolare nella insolita posizione di esterno a sinistra mentre capitan Vitofrancesco agisce da mezzala e la coppia d’attacco formata da Barzotti e Banfi. Gli ex di turno sono Daqoune e Piras, mentre dall’altra parte Minaj parte in attacco nel 3-5-2 di Fabio Nisticò.

PRIMO TEMPO

Parte con aggressività il Varese che spinge indietro il Bra e al 12′ va vicino al gol con Vitofrancesco che batte una punizione da posizione pericolosa ma il pallone va a sbattere sulla traversa. La gara sale di tono, Bonaccorsi e Zanon finiscono nella lista degli ammoniti, mentre il Bra sale e si fa vedere prima con un guizzo di Minaj che Piras chiude in angolo e poi con la deviazione di Zanon che Barzotti allontana nei pressi della linea di porta. Il Varese però risponde a tono e torna in avanti: al 31′ Barzotti incrocia con il mancino ma trova la risposta con il piede di Ribero. Il finale di tempo è biancorosso con Vitofrancesco e compagni che spingono e proprio nell’unico minuto di recupero sfiorano il vantaggio ancora con Barzotti, che manda fuori di un soffio di testa. All’intervallo le squadre vanno così sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

Anche la ripresa inizia con buoni ritmi. Bonaccorsi prova a caricarsi sulle spalle la squadre con un paio di incursioni offensive, ma la difesa del Bra regge. La capolista, invece, appena può colpisce: al 9′ Minaj spacca la difesa biancorossa, Piras si oppone ma la palla arriva a Rosa che insacca l’1-0. La reazione del Varese è timida e così il Bra affonda ancora: al 21′ Giallombardo va in verticale per Minaj che mette in rete il classico gol dell’ex per il 2-0. I biancorossi subiscono il colpo, ma dalla panchina arrivano forze fresche, compreso Romero che al 37′ riesce a trovare il gol della speranza sfruttando una ribattuta della difesa di casa. Accorciate le distanze i biancorossi spingono forte e il gol lo troverebbero anche, sempre con Romero, che al 45′ insacca di testa. L’arbitro però vede una carica dell’attaccante sul marcatore e, forse per proteste, gli mostra il cartellino rosso. Nel recupero la spinta varesina si deve fermare quando anche Bonaccorsi viene espulso, per doppia ammonizione dopo un colpo di mano in area avversaria, lasciando così al Bra i tre punti e il prosieguo della festa.