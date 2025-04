Il Varese si congeda dal “Franco Ossola” con un insipido 0-0 contro la Cairese

Solo un pareggio per il Varese nell’ultima gara casalinga di questa stagione. Al “Franco Ossola” i biancorossi peccano di cattiveria, non riescono a sbloccare la gara nonostante diverse buone occasioni, soprattutto nel secondo tempo, e si devono accontentare di uno 0-0 contro la Cairese, che prende e porta a casa un punticino per la salvezza. E così, complice la vittoria della Lavagnese a Vado e del Gozzano a Sanremo, le speranze di Vitofrancesco e compagni passeranno tutte da una vittoria obbligata settimana prossima a Gozzano in uno scontro diretto. La classifica ristretta concede addirittura ai varesini ancora la possibilità di arrivare terzi, ma dovranno combaciare anche i passi falsi di Vado e Lavagnese negli ultimi 90′ di campionato.

Si poteva fare qualcosa in più oggi, francamente. La squadra non ha fatto male, ma spesso è apparsa poco determinata e soprattutto sotto porta ha palesato uno stato di forma sotto le aspettative, con Banfi e Maccioni che non sono riusciti quasi mai a essere pericolosi e con Barzotti che ha sprecato almeno un paio di ottime opportunità. Resta quindi uno 0-0 amaro, che però rispecchia le problematiche di questo difficile periodo dei biancorossi. Ultimi responsi quindi rinviati agli ultimi 90′, per sperare che non siano gli ultimi, anche se come noto i playoff servono giusto per l’orgoglio.

FISCHIO D’INIZIO

Ultima di campionato per i biancorossi al “Franco Ossola” che cercano una vittoria per recuperare posizioni e provare a raggiungere almeno il terzo posto in classifica che significherebbe giocare ancora una volta a Masnago per i playoff. Mister Alessandro Unghero non può contare sugli infortunati Marchisone, Valagussa e Ropolo e sugli squalificati Bonaccorsi e Romero e schiera un 4-3-3 con Maccioni, Banfi e Barzotti in avanti. La Cairese arriva ai piedi del Sacro Monte affamata di punti per centrare la salvezza e l’allenatore Solari si affida a un 4-2-3-1 che vede Vignaroli, Turone e Anselmo alle spalle di Bianchieri. Prima del fischio d’inizio terza passerella di ex biancorossi per celebrare i 115 anni di calcio in città: Edorado Gorini, Mauro Borghetti, Maurizio Franchi, Alessandro Comi, Giuliano Melosi, Achraf Lazaar, Giulio Ebagua, Neto Pereira, Oscar Verderame, Devis Mangia e Pietro Frontini.



PRIMO TEMPO

Parte con un destro fuori di poco di Banfi la gara, ma il Varese non riesce a dar seguito al gioco con la Cairese che si difende con ordine chiudendo i varchi e in contropiede costruisce il primo vero pericolo al 17′ quando Biancheri in contropiede rientra sul destro e calcia colpendo la parte alta della traversa. Rischiato il gol, i biancorossi si riorganizzano e vanno all’attacco. La Cairese difende bene su due corner, ma al 25′ serve l’intervento decisivo di Boveri nei pressi della linea di porta per evitare che il colpo di testa di Banfi si insacchi. Di occasioni non se ne vedono, ma sono i biancorossi a tenere il baricentro in avanti con l’unica eccezione della punizione di Lazzaretti al 30′ che chiama a un intervento elementare Piras in tuffo. Inizia a piovere su Masnago ma neanche l’acqua riesce a portare l’occasione per sbloccare il match che senza ulteriori sussulti scivola fino al 45′ con il primo tempo che si conclude senza gol e senza recupero.

SECONDO TEMPO

Il Varese torna in campo con De Angelis al posto di Malinverno ma la Cairese parte meglio e si fa vedere con tre corner di fila che però non portano pericoli. Dal terzo angolo parte il contropiede del Varese che porta a una grande occasione di Barzotti che però pecca di cattiveria e non riesce a battere Cangane in uscita. I biancorossi non hanno grande ritmo ma provano a spingere. Al 14′ Vitofrancesco calcia dai 18 metri mettendo fuori di poco mentre al 16′ Daqoune manda alto dal cuore dell’area dopo una ribattuta corta della difesa ospite. I biancorossi non la sbloccano e così la Cairese torna ad avere fiducia e al 25′ il neo entrato Oubakent mette in apprensione la retroguardia biancorossa con un tiro-cross da sinistra potente che attraversa l’area ed esce non lontano dal palo. Unghero prova a cambiare qualcosa e inserisce Marangon per D’Iglio e al 30′ Cangane para d’istinto sulla girata di Barzotti. Le squadre di allungano e il Varese rischia qualcosa al 31′ quando Mikhaylovskiy perde palla sul pressing di Biancheri, palla per Federico che calcia alto da buona posizione. Tocca poi ai biancorossi creare un pericolo, ma al 37′ è ancora fondamentale Boveri ad anticipare Banfi sullo spunto di Barzotti; la Cairese risponde con una ripartenza pericolosa conclusa da Vignaroli con un mancino sull’esterno della rete. Nei 4′ di recupero il Varese ci prova con orgoglio ma l’incornata di Priola termina fuori di un soffio e così la gara termina senza reti con uno 0-0 che non può soddisfare e che obbliga i biancorossi a vincere a Gozzano per centrare i playoff.