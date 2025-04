Il varesino Mauro Porcini va a Seoul: guiderà il design di Samsung Electronics

Il designer varesino Mauro Porcini sarà il nuovo presidente e Chief Design Officer di Samsung Electronics, in un ruolo appena creato. Lo ha annunciato sui social con un post nel quale ripercorre la sua carriera, da 3M a PepsiCo, società con la quale si è ritagliato successi e riconoscimenti negli ultimi anni.

Porcini, nato a Gallarate e cresciuto tra le Bustecche e Bizzozero a Varese, è entrato in PepsiCo nel 2012 come primo Chief Design Officer della storia del gruppo: in 12 anni ha fatto crescere il suo team fino a raggiungere 400 designer distribuiti in 19 città del mondo e ricevendo oltre 2.300 premi internazionali di design e innovazione.

Ora l’avventura con Samsung: «Un’azienda che ammiro da tempo, per la sua implacabile spinta ad innovare, il suo profondo impegno verso l’eccellenza, la sua straordinaria traiettoria di crescita e la sua fede nel potere trasformativo del design – ha scritto Porcini -. Entrare a far parte di questa incredibile organizzazione, specialmente in un momento in cui la tecnologia sta rimodellando ogni aspetto della nostra vita, è umile, emozionante e profondamente stimolante. Nel corso della mia carriera, ho avuto la fortuna di aiutare a costruire e scalare culture di design nel cuore di alcune delle aziende più iconiche del mondo, da 3M a PepsiCo, guidando team attraverso i continenti, creando esperienze incentrate sull’uomo ed esplorando gli incroci tra innovazione del prodotto, strategia e narrazione».

«Mentre gli ultimi 13 anni nello spazio dei beni di consumo sono stati trasformativi e ispiratori — ricchi di apprendimento nel campo del branding, della strategia e del design dell’esperienza — le mie fondamenta sono sempre state radicate nell’innovazione dei prodotti e nella tecnologia – prosegue Porcini -. Dalla mia tesi di master di design sulle tecnologie indossabili al Politecnico di Milano, ai miei primi giorni presso Philips Design, per poi lanciare la mia agenzia Wisemad, e in seguito dirigere il design al gigante della tecnologia 3M, questa passione è stata la forza trainante del mio viaggio attraverso le industrie e i continenti. Ora, alla Samsung, non vedo l’ora di sfruttare la diversità di quell’esperienza e continuare quel viaggio, collaborando con più di 1.500 brillanti designer, leader aziendali visionari e uno straordinario team di ricerca e sviluppo, in un’azienda che ha costantemente ridefinito il possibile. L’opportunità davanti è immensa. Insieme, progetteremo il futuro – in modo meraviglioso, significativo e coraggioso. Infine, ma non meno importante, voglio ringraziare la mia fantastica moglie, Carlotta Laurenti, per il suo amore, il suo incrollabile supporto e per essere così aperta e flessibile mentre abbracciamo questo nuovo capitolo insieme Con lei, il nostro piccolo Leonardo, la nostra piccola Beatrice, e i nostri tre pomerani, ci trasferiamo fino a Seoul, in Corea. Non potrei farcela senza di lei…».