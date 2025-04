Il Vaticano diffonde la foto della salma di Francesco. Riunione per la data del funerale

Il Vaticano ha diffuso nella mattinata di martedì 22 le prime immagini della salma di Papa Francesco, deceduto circa 24 ore prima all’interno di Casa Santa Marta. Il corpo del pontefice è all’interno di una bara di legno; Francesco indossa una veste liturgica rossa e tiene tra le mani un rosario.

Nel frattempo in Vaticano ha preso il via la prima congregazione dei Cardinali, chiamati a prendere una serie di decisioni a livello organizzativo a partire da quella – la più rilevante – sulla data dei funerali in San Pietro. La riunione è stata convocata dal decano dei cardinali, Giovanni Battista Re. Sembra comunque che il rito funebre sarà celebrato sabato prossimo, 26 aprile (e comunque entro domenica).

Nel frattempo è in allestimento anche il Conclave che dovrà eleggere il successore di Jorge Bergoglio.

Secondo il testo liturgico, il Conclave si svolgerà tra il quindicesimo e il ventesimo giorno dalla morte del Papa e quindi tra il 5 e il 10 maggio. Alle votazioni parteciperanno i cardinali al di sotto degli 80 anni che si riuniranno all’interno della Cappella Sistina. Se l’elezione non avverrà nei primi 33 scrutini, si procederà a un ballottaggio tra i due nomi più votati.