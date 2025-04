Ilaria Pagani: “L’area ex Isotta Fraschini strategica per la città. Saronno non può perdere questa occasione”

Incontro all’ex Isotta Fraschini ieri mattina per la candidata sindaca del Partito democratico Ilaria Pagani che affiancata dal consigliere regionale del Pd Samuele Astuti e da Pierfrancesco Maran, europarlamentare Dem, ha parlato del progetto di rigenerazione urbana della grande area industriale dismessa, uno dei temi centrali del suo programma elettorale per la città.

«Si tratta di un’area strategica per sviluppo della città di Saronno – ha detto Ilaria Pagani – E’ stato presentato un progetto, è fermo da almeno un anno. Non sono state portate avanti delle procedure, non sappiamo quale sia la ragione, ma sicuramente cercheremo di metterci al tavolo per un confronto politico con la proprietà per risolvere le problematiche che ci sono perché questa è una realtà che deve vedere la fine nel più breve tempo possibile. Due sono le ragioni, una il recupero dell’area dismessa, l’altra è che l’Isotta Fraschini è parte della storia della città. E questo ci ricollega a uno dei temi che dovremo affrontare come amministrazione nei prossimi mesi che è la chiusura del Mils, il Museo dell’Industria e del lavoro saronnese, per i lavori che interesseranno l’area. E’ un pezzo della storia della nostra città e dobbiamo affrontarlo come città».

Per l’europarlamentare Francesco Maran la rigenerazione dell’ex complesso industriale può diventare un modello: «Un’area abbandonata da parecchi decenni, che però ha anche il potenziale per diventare un modello a livello europeo. Un progetto che deve essere al centro di un’idea di sviluppo per il futuro di Saronno, che potrà davvero diventare un esempio di come il ripensamento di aree industriali, sfida difficilissima per tutti i territori, possa produrre un nuovo modello di benessere. Se nel Novecento serviva un’Isotta Fraschini, oggi serve un nuovo quartiere verde, con nuove funzioni che creino anche nuovi posti di lavoro».

«Quella della riqualificazione di aree come questa è una delle grosse sfide delle città – ha concluso Samuele Astuti – Tra l’altro questa è molto interessante non solo perché molto grossa ma anche perché è vicina al centro della città. Sono sfide complicate in cui bisogna avere la capacità di intercettare i bisogni della città e in questo senso è importante la capacità e il lavoro di ascolto che Ilaria Pagani sta facendo a Saronno. Amministrare vuol dire decidere ma si può decidere bene solo se si è ben ascoltato il territorio e le sue diverse istanze, spesso anche difficili da conciliare. Ma qui è la sfida vera di chi vuole amministrare una città non solo bella ma anche molto complessa come Saronno».